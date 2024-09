Stand: 22.09.2024 17:10 Uhr Schneise der Verwüstung: 19-Jähriger kapert Linienbus in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat am Sonntagmittag ein 19-Jähriger mit einem gestohlenen Linienbus eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei stahl der junge Mann gegen 11 Uhr einen Bus von einem Betriebshof in Itzehoe. Schon dort demolierte er demnach mehrere andere Busse. Anschließend beschädigte er laut Polizei fünf Autos, einen Einkaufswagen-Unterstand und eine Ampelanlage. Vor der Itzehoer Polizeistation fuhr er sich dann fest. Gegen den offenbar geistig eingeschränkten Mann wird nun ermittelt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

