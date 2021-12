Schnee vor Heiligabend verursacht in SH viele Unfälle Stand: 23.12.2021 20:22 Uhr In weiten Teilen Schleswig-Holsteins hat der Tag vor Heiligabend Schnee gebracht. Polizei und Rettungskräfte registrierten bis zum Abend fast 200 Unfälle im ganzen Land.

Am Abend gab es einen größeren Einsatz auf der B200 bei Flensburg. Dort war ein 48 Tonnen schwerer Tieflader von der spiegelglatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Tieflader hatte einen Bagger geladen. Nach Angaben der Leitstelle der Polizei soll ein Kran das Gespann wieder aus dem Graben ziehen. Für den Einsatz wurde die B200 Richtung Husum in Höhe Flensburg-Zentrum gesperrt.

Unfälle enden meist glimpflich

Auch auf den Autobahnen gab es mehrere Unfälle. Laut Polizei verliefen die Unfälle bisher glimpflich: Menschen wurden leicht verletzt oder es blieb bei Blechschäden. Auf der A7 verlor ein Autofahrer zwischen Quickborn und der Raststätte Holmmoor die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich. Bei Kaltenkirchen rutschten am Abend mehrere Autos ineinander. Auch auf der A1 gab es mehrere solcher Unfälle, unter anderem bei Reinfeld.

Lkw kollidiert mit Linienbus

Auch bei Rendsburg mussten die Rettungskräfte zu einem größeren Unfall ausrücken. Zwischen Tetenhusen und Hohn waren ein Linienbus und ein Lkw zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden nach Angaben der Leitstelle leicht verletzt, die Landesstraße 39 wurde zwischenzeitlich gesperrt.

