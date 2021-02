Schnee und Glätte sorgen in SH für zahlreiche Unfälle Stand: 16.02.2021 07:34 Uhr Schneefall und Glätte haben in Schleswig-Holstein in der Nacht und am Morgen für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Landesweit gab es laut Polizei mehr als 40 Unfälle quer über das Land verteilt.

Insbesondere Lkw hatten mit den glatten Straßen zu kämpfen. Auf der A21 bei Bad Oldesloe kam ein Lastwagen durch die Glätte ins Rutschen und stellte sich quer. Auf der A1 bei Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) stellten sich gleich zwei Lkw quer auf die Fahrbahn. In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) blieb ein weiterer Lastwagen im Schnee stecken und in Wedel (Kreis Pinneberg) rutschte ein Auto von der Straße. Mehrere Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Heute Morgen haben sich im Berufsverkehr offenbar viele Autofahrer auf die Situation eingestellt: Laut Leitstellen haben Polizei und Feuerwehr im Moment wenig zu tun.

Busverkehr in Lübeck und Kiel läuft wieder

Am Abend hatte der Schneefall außerdem für Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Dort gibt es am Morgen laut Deutscher Bahn aber zumindest glättebedingt keine Probleme mehr. In Lübeck und Kiel wurde am Abend außerdem der Busverkehr eingestellt - auch der läuft inzwischen wieder. Dennoch müssen sich die Fahrgäste auf Verspätungen am Morgen einstellen.

Bereits beim Einsetzen des Schneefalls hatte es am Montagabend wegen glatter Straßen mehrere Unfällen gegeben. Auf der A1 zwischen Stapelfeld und Barsbüttel rutschte ein Lastwagen von der Straße und krachte in die Leitplanke. Mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Auf der A23 von Hamburg in Richtung Heide war laut Leitstelle ein Auto in den Graben gefahren. Zwischen Albersdorf und Heide-Süd war die Strecke zeitweise gesperrt. In der Gegenrichtung staute es sich vor dem Verzögerungsstreifen Pinneberg-Nord wegen mehrerer liegengebliebener Lastwagen.

Wie die Lage auf den Straßen im Land aktuell ist, erfahren Sie auf der Seite des Verkehrsservice.

VIDEO: Starker Schneefall in der Heider Innenstadt (1 Min)

