Schnee in SH: Wie weiß wird das Wochenende? Stand: 05.02.2021 17:26 Uhr Am Wochenende wird es in Schleswig-Holstein Richtung dänische Grenze wohl am meisten schneien. Wegen des Ostwindes muss zudem mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Und - Häfen drohen zu überfluten.

Es wird ein weißes Wochenende in Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Wetterexperten wird es überall zumindest ein bisschen schneien. Gut möglich, dass es aber nur für einen sehr kleinen Schneemann reicht. Anders sieht es in und um Flensburg aus. Dort könnten laut Meeno-Schrader-Wetterteam von kommender Nacht bis Montag insgesamt 70 Zentimeter Schnee fallen. Spätestens Sonntag schneit es demnach dann auch im Süden des Landes sowie an der Westküste und an der Elbe. Bis zu zehn Zentimeter könnten dort runterkommen.

Schneeverwehungen befürchtet

Durch den Ostwind kann es in Schleswig-Holstein am Wochenende aber auch zu Schneeverwehungen kommen. Die Straßenmeistereien sind auch darauf gut vorbereitet. Rund 500 Mitarbeiter stellen sich laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf ein arbeitsreiches Wochenende ein.

Laufen die Hafenbereiche über?

In Kiel, Lübeck und Flensburg bereitet man sich außerdem nicht nur auf den Schnee vor, sondern auch darauf, dass die Hafenbereiche durch den Ostwind überflutet werden. In Eckernförde hat die Feuerwehr nach Angaben der Stadt sogar schon Sandsäcke gefüllt.

