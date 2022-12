Schnee in SH: Fast 100 Unfälle im Land Stand: 16.12.2022 08:07 Uhr Schnee und Eis haben in den vergangenen Stunden Polizei und Rettungskräfte in Teilen Schleswig-Holsteins in Atem gehalten. Nach Angaben der Leitstellen im Land gab es seit dem Abend 96 wetterbedingte Unfälle.

Besonders betroffen sind Nordfriesland, der Großraum Kiel und der Kreis Ostholstein. Die meisten Unfälle sind nach Angaben der Polizei glimpflich ausgegangen - es gab nur wenige Verletzte, dafür aber viele Blechschäden. Im Kreis Schleswig-Flensburg und im Kreis Nordfriesland gab es seit Donnerstagabend, 20 Uhr, sechs Glätteunfälle ohne Verletzte. Autos rutschten immer wieder auf verschneiten oder eisigen Straßen von der Fahrbahn.

Busverkehr in Kiel war zeitweise eingestellt

Im Großraum Kiel macht sich der Schneefall heute Morgen am meisten bemerkbar. Hier musste in der Nacht wetterbedingt sogar der Busverkehr für einige Stunden eingestellt werden, weil zwischenzeitlich wegen schneebedeckter Fahrbahnen nichts mehr ging. Inzwischen läuft der Betrieb aber wieder - Fahrgäste müssen Verspätungen einplanen.

Bahn: Probleme zwischen Niebüll und Westerland

Bei der Bahn gibt es dagegen immer noch Probleme. Auf der Strecke Niebüll - Westerland fuhren am Morgen wegen des Wetters keine Autozüge. Bei den Personenzügen war nur jeder zweite auf der Schiene. Laut Bahn soll dieses Problem noch am Morgen behoben werden. Bei Twitter schreibt die Bahn, dass es ansonsten keine weiteren Ausfälle gebe.

Lkw auf Autobahnen kommen ins Rutschen



Auch die Autobahnen sind und waren betroffen. Auf der A7 zwischen dem Kreuz Rendsburg und Warder drehte sich in der Nacht ein Lastwagen und blockierte die Fahrbahn. Ähnliches geschah im Kieler Stadtteil Russee. Dort blieb ein Tanklaster stecken.

Tödlicher Unfall bei Stapelfeld am Abend

Im Kreis Ostholstein und in Lübeck zählte die Polizei insgesamt zehn Glätteunfälle - dort blieb es bei Blechschäden. Am Donnerstagabend gab es allerdings auch einen tödlichen Verkehrsunfall: Bei Stapelfeld war ein 27-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Laut Polizei steht aber noch nicht fest, ob Schnee oder Glätte die Ursache für den Unfall waren.

