Schnee, glatte Straßen und Unfälle in Schleswig-Holstein Stand: 04.02.2021 07:44 Uhr Mehr als 50 Glätteunfälle hat die Polizei im Norden von Schleswig-Holstein inzwischen seit Beginn der Schneefälle registriert. Auch in anderen Teilen des Landes ist es zum Teil sehr glatt.

Es schneit und schneit und schneit - zumindest im Norden von Schleswig-Holstein. Rund um Flensburg liegen mittlerweile etwa zehn Zentimeter Schnee. Vor allem am gestrigen Tag haben sich nach Angaben der Polizei viele Unfälle ereignet - erst am Abend und in der Nacht wurde es ruhiger. Heute früh zählte die Polizei erst eine Handvoll Unfälle im Bereich Flensburg. Menschen wurden dabei lediglich leicht verletzt.

Polizei rechnet mit mehr Unfällen im Laufe des Tages

"Es war nicht so schlimm wie befürchtet", sagte eine Polizeisprecherin der Leitstelle Süd am Morgen. Acht Glätteunfälle gab es in den Bereichen Storman, Lauenburg und Lübeck. In einem Fall sei eine Person leicht verletzt worden. Im Kreis Segeberg krachte es am Morgen drei Mal. Die Leitstellen rechnen allerdings damit, dass sich die Verkehrssituation im Laufe des Tages verschlimmern wird. Laut Wetterdienst wird es heute zum Mittag hin regnerischer. Richtung Norden liegen die Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt, Richtung Süden wird es mit ein oder zwei Grad etwas wärmer.

Stundenlange Probleme auf der A7

Gestern hatte sich die Straßenlage vor allem auf der Autobahn 7 zugespitzt. Ein Lastwagen hatte sich am Mittag zwischen Schuby und Jagel quergestellt. Diesel lief aus. Die Autofahrer, die sich hinter dem Unfall auf der Straße befanden, konnten erst nach fünf Stunden vorbeigeleitet werden.

Ein weiterer Stau bildete sich an der Anschlussstelle, wo der Verkehr dann abgeleitet wurde. Von dessen Ende wurde ein Lkw-Fahrer überrascht, der in den Randstreifen fuhr. Zwei weitere Lkw direkt dahinter hatten einen Auffahrunfall. Auch hier dauerte es drei Stunden, bis diese Unfallstelle wieder frei war.

