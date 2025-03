Schlosshotel an der Ostsee steht zum Verkauf - für 185 Millionen Euro Stand: 27.03.2025 17:36 Uhr Auf der Website des Auktionshauses Sotheby's wird ein Anwesen in Weissenhaus derzeit zum Verkauf angeboten. Das Luxushotel mit siebzig Suiten und großem Wellnessbereich soll 185 Millionen Euro kosten.

von Carlotta Smok

Der aktuelle Eigentümer Jan Henric Buettner kaufte das Gut 2005 für sieben Millionen Euro. Er restaurierte das Anwesen in Wangels (Kreis Ostholstein) und baute es zu einem Hotel und Resort um. Nach eigenen Angaben investierte er insgesamt 154 Millionen Euro. Sein Fazit? Aus einem "komplett verwahrlosten kaputten Gelände" wurde "eines der größten Luxusresorts", so Buettner im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

Erbe als Last

Und nun? Buettner hat sich trotzdem zum Verkauf entschieden. Denn seinen Kindern will er die Verantwortung für das Schloss nicht aufbürden. Das sei wie ein Erbe, das dann zu einer Belastung werde. Seine Kinder sollen ihre Lebensplanung nicht daran anpassen müssen. Sein Sohn reise als DJ weltweit herum. "Ich glaube, der würde sich bedanken, wenn ich ihn jetzt nach Weissenhaus […] packen würde statt nach LA, Rio de Janeiro oder wo er sich sonst rumtreibt", erklärt Buettner lachend. Der gebürtige Hamburger selbst lebt inzwischen in Südafrika und verbringt nur noch etwa 30 Tage im Jahr in Weissenhaus.

Auch Schachspieler und Außenministerinnen waren schon da

Bis Ende April haben Interessenten und Interessentinnen Zeit, sich zu melden. Der Betrieb des Hotels soll fortgesetzt werden. Zuletzt stand das Hotel im Mittelpunkt der Öffentlichkeit, als sich im Mai 2022 die G7-Außenministerinnen und Außenminister im Ressort trafen. Außerdem brachte Hotel-Inhaber Jan Henric Buettner Schach-Events nach Weissenhaus.

