Stand: 20.03.2025 08:26 Uhr Schleswiger wegen Drogenhandels festgenommen

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Polizeibeamte am Montag (17.03.) die Wohnung eines 48-Jährigen durchsucht. Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Dabei fanden die Beamten nach eigenen Angaben neben weiteren Beweismitteln auch größere Mengen Amphetamin und Haschisch. Der Mann war erst vor vier Wochen wegen ähnlicher Delikte vor Gericht gewesen. Aufgrund der Wiederholungsgefahr wurde er vorläufig festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat. Die Ermittlungen laufen aktuell weiter.

