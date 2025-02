Stand: 25.02.2025 17:26 Uhr Schleswiger Unternehmensverbund ausgezeichnet

Der Schleswiger Unternehmensverbund Klöndeel & Levslund (Kreis Schleswig-Flensburg) hat den Zukunftsaward 2025 erhalten. Die Auszeichnung gab es vom Bundesverband privater Anbieter in der Kategorie Nachhaltigkeit. Der Jury gefiel am "Green Care"-Konzept, dass erneuerbare Energien für Strom und Wärme sorgen oder Essen für Pflegebedürftige aus dem Eigenanbau kommt. Auch Pflegekräfte sollen von der Initiative profitieren, erklärt Cäcilie Glinkemann, Geschäftsführerin der Tagespflege Klöndeel. "In der Vergangenheit haben wir Angebote geschaffen, wie zum Beispiel Mitarbeitersport, dazu gehört Yoga."

