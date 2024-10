Stand: 08.10.2024 09:30 Uhr Schleswig hält an Kulturhaus fest

Trotz der gestiegenen Kosten hält Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) am Bau eines Kulturhauses fest. Dafür stimmten am Montag 28 Ratsvertreter der Stadt. Sieben waren dagegen, verteilt auf mehrere Fraktionen. Der Grundstein soll am Freitag gelegt werden. 2011 war das Theater in Schleswig wegen Einsturzgefahr geschlossen worden. Das Kulturhaus auf der Freiheit soll als Ersatz dienen.

