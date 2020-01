Stand: 17.01.2020 21:14 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig: Todesfälle durch Drogen und Fentanyl?

In Schleswig und Umgebung sind innerhalb eines Jahres vier drogenabhängige Männer gestorben, zwei davon innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Das teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Was die Fälle miteinander verbindet? Alle vier Opfer hatten zuvor das starke Schmerzmittel Fentanyl genommen.

Fentanyl ist viel stärker als Morphium

Die Opfer waren im Alter von 23 bis 40 Jahren und kannten sich offenbar aus der Schleswiger Drogenszene. Ermittlungen der Polizei zufolge hatten sie sich verschreibungspflichtige Fentanyl-Pflaster illegal besorgt und konsumiert. Das Schmerzmittel Fentanyl wirkt etwa 50 bis 100 Mal so stark wie Morphium.

Der Missbrauch des Schmerzmittels ist vor allem in den USA populär. In Schleswig-Holstein seien bislang nur wenige Fälle bekannt, so die Polizeisprecherin. In allen vier Todesfällen in Schleswig wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Abgabe von Betäubungsmitteln und des dadurch leichtfertig verursachten Todes eingeleitet. Die Polizei warnt dringend davor, Fentanyl anders als ärztlich verordnet zu verwenden.

