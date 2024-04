Stand: 28.04.2024 13:06 Uhr Schleswig: Protest gegen AfD-Veranstaltung

In der Innenstadt von Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich spontan zahlreiche Menschen in der Straße "Am Lornsenpark" vor einem Lokal, weil dort eine Veranstaltung der AfD mit etwa 20 Mitgliedern stattfand. Etwa 30 Menschen aus der linken Szene protestierten laut Polizei mit Plakaten und Sprechchören gegen die Veranstaltung. Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten das Gebäude sowie die Demo ab. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen soll es nicht gekommen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2024 | 12:00 Uhr