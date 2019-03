Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres geehrt

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.03.2019 20:00 Uhr Autor/in: Rudi Dautwiz

2018 war ein überaus erfolgreiches Fußballjahr in Schleswig-Holstein. Die besten Spieler und Trainer wurden am Montagabend in Büdelsdorf ausgezeichnet.