Stand: 15.05.2024 16:58 Uhr Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht hat neuen Präsidenten

Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat einen neuen Präsidenten. Malte Sievers wurde am Mittwoch seine Ernennungsurkunde ausgehändigt. Er tritt die Nachfolge von Achim Theis an, der Ende März in den Ruhestand getreten ist. Sievers wurde 1976 in Eutin (Kreis Ostholstein) geboren und hat in Kiel Rechtswissenschaften studiert. Nach dem Referendariat in Schleswig-Holstein und Jordanien wurde er 2004 Richter am Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht.

