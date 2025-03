Stand: 04.03.2025 06:03 Uhr Schleswig-Holsteinischer Fußballverband kürt die Besten im Land

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat am Montagabend in Büdelsdorf ((Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Besten am und auf dem Fußballplatz des Jahres 2024 ausgezeichnet. Bester Trainer wurde erneut Holstein-Kiel-Coach Marcel Rapp. Der 45-jährige übernahm Holstein Kiel im Oktober 2021 als 15. der Tabelle der zweiten Bundesliga und krönte seine Arbeit im vergangenen Sommer mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Zum neuen Fußballer des Jahres wurde Finn Porath von Holstein Kiel gekürt - auf Platz zwei und drei landeten seine Vereinskollegen Shuto Machino und Lewis Holtby. Fußballerin des Jahres wurde Fenja Bannach vom Oberliga-Spitzenreiter SSC Hagen Ahrensburg. Die Schiedsrichter-Wahl entschied Jasmin Matysiak für sich. Die 27-Jährige stand als Assistentin bereits bei einem Frauen-Champions-League-Spiel in Barcelona an der Seitenlinie.

