Schleswig-Holsteiner genießen sonniges Winterwetter Stand: 13.02.2021 18:07 Uhr Das sonnige Winterwetter hat am Sonnabend landesweit viele Menschen nach draußen gelockt. Polizei und Ordnungsämter kontrollierten, ob sich alle an die Corona-Regeln halten. Es gab kaum Verstöße.

Rodeln, Schlittschuhfahren oder einfach nur Spazierengehen - viele Menschen haben trotz der frostigen Temperaturen das gute Wetter genutzt und ordentlich Sauerstoff getankt. Nachdem sich der Hochnebel über der Lübecker Bucht am Vormittag verzogen hatte, machten sich viele Tagestouristen auf den Weg an die Küste. Gegen Mittag ist es an der Lübecker Bucht immer voller geworden. Die Parkplätze in Scharbeutz, Timmendorfer Strand oder Pelzerhaken waren gut belegt. Auch viele Hamburger waren aufgebrochen, um die Sonne am Strand zu genießen. Probleme mit den vorgeschriebenen Corona-Abständen hat es offenbar keine gegeben - an den Stränden haben sich die Menschenmassen wohl gut verteilt.

Laut Polizei keine nennenswerten Vorkommnisse

Neustadts Bürgermeister Spieckermann sagte NDR Schleswig-Holstein am Sonnabend, dass das Ordnungsamt nicht einschreiten musste. Die Strandbesucher hätten sich diszipliniert verhalten.

Ähnliches vermeldete auch die Landespolizei. Sie hatte gemeinsam mit den Ordnungsämtern an vielen bekannten Rodelpisten und zugefrorenen Seen kontrolliert, ob Kontakt- und Abstandsregeln eingehalten wurden - unter anderem am Pinneberger Rodelberg und in Elmshorn am Butterberg und der Hartschen Wiese. Verstöße hatten die Beamten nicht festgestellt.

Auf der Insel Sylt war wenig los. Nur wenige Tagestouristen waren auf die Insel gekommen. Die Insulaner und Zweitwohnungsbesitzer hatten Westerland, Kampen und Keitum auch mal bei schönster Wintersonne ganz für sich.

Kontrollen an Ost- und Nordsee auch am Sonntag

Polizei und Ordnungsamt werden aber auch am Sonntag weiterhin präsent sein. Besonders Tourismus-Hotspots an Stränden und Promenaden, aber auch beliebte Rodelplätze stehen weiterhin im Fokus der Kontrolleure.

In Südholstein gab es in letzter Zeit immer wieder Ärger, weil an den Rodel-Hotspots die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Am Freitag war auch der Müllberg in Norderstedt wieder voller Kinder. Die Ordnungsbehörde appelliert, sich auf die verschiedenen Plätze zu verteilen: So gäbe es zum Beispiel am Deich, an der Elbe, in Richtung Wedel und Haseldorfer Marsch genug Platz. Wo die Abstände nicht eingehalten werden können, muss Maske getragen werden. Die Sperrung des Hogenkamp in Pinneberg ist für das Wochenende aufgehoben.

Kiel: Stadt setzt auf Eigenverantwortung

In Kiel wird es nach Angaben der Stadt keine zusätzlichen Kontrollen durch das Ordnungsamt geben. Sprecherin Kerstin Graupner sagte, es gebe insgesamt kaum Auffälligkeiten, fast alle hielten sich an die Regeln. "Das Verhalten der Menschen in Kiel ist vorbildlich."

In Lübeck wollen Polizei und Ordnungsamt vor allem den Stadtpark in den Fokus nehmen. Dort waren laut Stadt in den vergangenen Tagen immer wieder zu viele Schlittschuhläufer gleichzeitig auf den zugefrorenen Seen unterwegs.

Vorsicht, Lebensgefahr! Eisflächen nicht betreten

Auch wenn Minus-Temperaturen und zugefrorene Gewässer die Menschen aufs Eis locken, besteht Lebensgefahr. Das Eis ist meist viel zu dünn. Vom Betreten der Eisflächen rät auch die Stadt Kiel ab. Laut Sprecherin Graupner sind die Flächen nicht freigegeben, es besteht die Gefahr einzubrechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2021 | 17:00 Uhr