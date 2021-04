Schleswig-Holsteiner gedenken den Opfern der Corona-Pandemie Stand: 18.04.2021 16:32 Uhr Bundesweit wird heute Menschen gedacht, die seit Beginn der Corona-Pandemie an oder in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind. Auch in Schleswig-Holstein finden Gedenkfeiern statt.

Die Flaggen vor den Rathäusern im Land hängen heute auf Halbmast. Im Rahmen der bundesweiten Gedenken für die Todesopfer in der Corona-Pandemie ruft Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unterdessen zu mehr Achtsamkeit während der Pandemie auf. Die Lichter, die wir entzünden, seien ein Symbol dafür, so Günther. Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) schreibt auf Facebook, der heutige Gedenktag mahne dazu, dem Gesetz im Corona-Management weiter die höchste Priorität zu geben. Nachvollziehbare Kommunikation bleibe politische Pflichtaufgabe.

Bitte, Kerzen in die Fenster zu stellen

In Schleswig-Holstein sind bislang 1.475 Menschen an oder mit Corona gestorben - deutschlandweit sind es etwa 80.000. Alle Bürger sind dazu aufgerufen, am Abend zum Gedenken eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen. Initiator war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - er hat am Vormittag unter anderen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin teilgenommen.

