Weihnachten unter Palmen

von Hauke Bülow

Die Bucht von Mazarrón, anderthalb Autostunden entfernt von der spanischen Mittelmeerstadt Alicante, ist der Sehnsuchtsort zahlreicher Wintercamper. Auf einem Campingplatz im kleinen Örtchen Bolnuevo treffen sie sich Jahr für Jahr: Schweden, Niederländer, Franzosen, Schweizer, Engländer, Deutsche und Camper aus vielen anderen Ländern. Unter den Sonnenhungrigen sind auch viele Schleswig-Holsteiner. Kein Wunder: Tagsüber ist es hier zwei Stunden länger hell als in Deutschland.

Rentier-Lichterketten zwischen Palmen

"Der Gärtner gibt sich richtig viel Mühe", erzählt Karin Braun aus Kiel. Tatsächlich: Unter der Allee von Palmen, die die Campingplatzbesucher empfängt, stehen aufwendig geschnittene Büsche. Zahlreiche rote Weihnachtssterne hat der Gärtner gepflanzt oder einfach an die Palmenstämme gehängt. Wenn es dunkel wird, dann leuchten sogar Rentier-Lichterketten zwischen den Palmen. Karin und ihrem Mann Holger gefällt das. Sie kommen seit vielen Jahren immer wieder auf diesen Campingplatz.

Das Winterdomizil von Karin und Holger Braun ist ein 6,6 Meter langes Wohnmobil, ausgestattet mit allem, was sie brauchen. Toilette, Dusche, Küche und zwei Betten, alles ist an Bord. Wobei Karin ohnehin draußen kocht, im Vorgarten. Und der Weg zum Duschhaus ist auch nicht weit, Holger und Karin stehen mit ihrem Camper direkt daneben.

Abwaschküche ist eine Art Begegnungsstätte

Die beiden sind ein eingespieltes Team. Schon seit 18 Jahren sind sie regelmäßig mit dem Wohnmobil unterwegs. Sie lieben daran vor allem "das freie Leben". Die Aufgaben sind klar verteilt. Karin kocht, Holger wäscht ab - Tag für Tag. Denn "als Camper haben wir immer nur eine Minimalausstattung dabei, da können wir kein Geschirr über Tage stehen lassen", erklärt der ehemalige Radio- und Fernsehtechniker. Außerdem könnte Ungeziefer angelockt werden. Auch wenn nur zwei Teller und zwei Tassen abzuwaschen sind, so ist Holger manchmal locker eine halbe Stunde weg. Denn die Abwaschküche ist auch eine Art Begegnungsstätte. "Hier treffe ich Leute aus aller Herren Länder", berichtet der Kieler. "Man quatscht und tratscht und erfährt allerhand Neues". Während ihr Ehemann den Schwamm schwingt, entspannt Karin im Vorgarten.

Feiertage in Deutschland sind keine Option

Um bei Sonne und 19 Grad zumindest etwas in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat auch sie ein paar Weihnachtssterne besorgt und auf der grünen Bodenmatte verteilt. Über eine Wasserflasche ist eine rote Weihnachtsmann-Mütze gestülpt. Einige Lichterketten hängen zwischen den Büschen. "Generell ist die Vorweihnachtszeit in Spanien deutlich ruhiger als in Deutschland", wissen die beiden zu berichten. "Hier wird ja erst am 6. Januar so richtig gefeiert, dann aber sehr groß, fast schon amerikanisch". Über die Feiertage nach Deutschland zu fliegen, ist für Holger und Karin aber keine Option. "Um Gottes Willen, den Trubel wollen wir gar nicht haben". Lieber springen die beiden noch mal kurz ins 16 Grad kalte Mittelmeer, so wie fast jeden Tag. Aber "Nordlichter sind ja hart im Nehmen, wir gehen auch bei 12 oder 14 Grad".

Auch nach 14 Jahren nicht langweilig

Auch die Schönkirchener Holm und Gisela Lehmann verschlägt es seit vielen Jahren nach Bolnuevo. Kurz vor Silvester 2004 waren sie zum ersten Mal hier. "Eigentlich wollten wir damals nur ein paar Tage bleiben, daraus sind dann aber gleich sechs Wochen geworden", erzählt Gisela. Auch in diesem Jahr haben die beiden ihren Wohnwagen wieder die 2.500 Kilometer von der Kieler Förde ans Mittelmeer gezogen. Im Vorzelt stehen Walnüsse und ein Adventskranz, eine Sternenlichterkette hängt vor dem Kunststoff-Fenster und sorgt abends für vorweihnachtliches Flair.

Langweilig wird dem Ehepaar selbst nach 14 Jahren an der Bucht von Mazarrón nicht. Im Gegenteil: Oft fahren die beiden tagsüber die Umgebung erkunden, gehen wandern in den Bergen oder besuchen Märkte in anderen Städten.

Boulekugeln statt Baumkugeln

Ihre Nachmittage verbringen Holm und Gisela meistens auf dem Boule- oder Pétanque-Platz - mit Blick auf das Mittelmeer und die Berge. "Vor allem das Internationale gefällt mir hier", sagt Holm, während er versucht, eine seiner Kugeln so nah wie möglich an die kleine Zielkugel zu werfen. Beim Boulespielen sind "gerade die Franzosen in der Mehrheit, das macht Spaß, mit denen zu spielen", findet der pensionierte Polizist. So sei auch sein "Boule-Französisch", also die Worte, die man zum Boulespielen braucht, über die Jahre immer besser geworden

Heiligabend mit Akkordeon und "Navidad-Liedern"

Ein weiteres Hobby ist die Musik. Holm spielt auf dem Campingplatz in einer Oldie-Band Akkordeon. Gemeinsam mit schwedischen Musikern, die ebenfalls vor der Kälte zu Hause fliehen. "Wir nennen uns die Bolnuevo Boyz", lacht der 75-Jährige. Immer wieder spielen sie Konzerte, sowohl auf dem Campingplatz als auch in den Restaurants im Ort.

Auch an Heiligabend wird der Schönkirchener sein Akkordeon auspacken. Neben dem eigens komponierten Campingplatz-Song "In Bolnuevo scheint immer die Sonne - Prost", singt er gemeinsam mit seinen Freunden dann ganz sicher auch spanische "Navidad-Lieder". Die seien einfach temperamentvoller als die deutschen Weihnachtslieder.

