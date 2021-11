Schleswig-Holstein gedenkt Kriegsopfern zum Volkstrauertag Stand: 13.11.2021 14:29 Uhr Der Volkstrauertag gehört zu den „stillen Feiertagen“. Seit 1922 erinnert er an die Opfer von Kriegen und Gewalt. An vielen Orten gibt es morgen Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen.

Seit 1922 findet Der Volkstrauertag jährlich statt. Er war vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. So lädt auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Schleswig-Holstein zusammen mit dem Landtag und der Landesregierung morgen zu einer gemeinsamen Gedenkstunde in den Plenarsaal des Landeshauses ein.

In ganz Schleswig-Holstein finden morgen Gedenkveranstaltungen, Kranzniederlegungen und Gottesdienste anlässlich des Volkstrauertages statt. Hier ein kleiner Auszug:

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) veranstaltet eine Gedenkstunde am Ehrenmal Österweide.

In Neumünster findet eine Gedenkfeier an der Gedenkplatte im Friedenshain im Stadtwald statt.

In Lübeck werden auf den Friedhöfen Kränze niedergelegt. Die zentrale Gedenkfeier ist um 12 Uhr im Lübecker Rathaus.

In Lütjenburg (Kreis Plön) gibt es eine Gedenkstunde auf dem Vogelberg mit anschließender Kranzniederlegung.

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird der Opfer von Kriegen und Gewalt mit einer Gedenkfeier auf dem Alten Friedhof in der Bahnhofstraße gedacht.

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) gibt es eine Feierstunde auf dem Ehrenfriedhof am See.

In Husum (Kreis Nordfriesland) werden an der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing Kränze niedergelegt.

In Dänemark trifft sich die Deutsche Minderheit traditionell am Volkstrauertag zu einer Ansprache und Kranzniederlegung auf dem Knivsberg bei Apenrade.

