Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.05.2025 07:09 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Appen

Bei einem Autounfall in Appen (Kreis Pinneberg) sind in der Nacht zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Rettungsleitstelle war der Fahrer auf der Wedeler Chaussee offenbar einem Tier ausgewichen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Straße zwischen Appen und Holm war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten eine knappe Stunde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2025 06:30 Uhr

Lübeck: Special Olympics Landesspiele starten

In Lübeck starten auf der Sportanlage an der Falkenwiese die Special Olympics Landesspiele Schleswig-Holstein, das größte Sportevent für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung. Drei Tage lang stehen sportliche Leistungen, Begegnungen, gesellschaftliche Teilhabe und Spaß für die rund 400 Athleten im Mittelpunkt. Nach Angaben von Mitorganisator Stefan Erkelenz können Schulklassen und Kindergärten auch unterschiedliche Sportangebote vor Ort nutzen. Über 150 Freiwillige und Ehrenamtliche unterstützen die Veranstaltungen, so Erkelenz weiter. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2025 06:00 Uhr

Leichenfund auf Fehmarn: Mordkommission ermittelt

In der Nähe des Dorfes Strukkamp auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat ein Passant am Sonntag eine weibliche Leiche im Graben entdeckt. Jetzt ermittelt die Mordkommission. Nach Angaben der Polizei handelt es sich nicht um einen natürlichen Tod. Die Leiche wird nun genauer untersucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei sie dafür nach Lübeck in die Rechtsmedizin gebracht worden, erklärt ein Polizeisprecher. Näheres zur Identität und zu Todesursache soll die Obduktion zeigen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2025 06:00 Uhr

Heizölpreise auf Jahrestief in SH

Der Preis für Heizöl ist in Schleswig-Holstein so günstig, wie lange nicht mehr. Nach Angaben von Vergleichsportalen sparen Heizölkunden etwa 600 Euro bei einer Bestellung von 3.000 Litern im Vergleich zum Januar. Damit ist Heizöl günstiger als Gas und Fernwärme. Verbraucherschützer erwarten mittelfristig aber, dass das Öl durch den steigenden CO-2 Preis wieder teurer wird. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2025 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt verliert gegen Rhein-Neckar-Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga durch ein 28:33 (14:17) gegen die Rhein-Neckar Löwen die zweite Heimpleite der Saison kassiert. Nach sechs Minuten stand es noch 5:5. Danach reihten sich bei den Flensburgern technische Fehler und Fehlwürfe aneinander. Sieben Minuten vor Schluss lag die SG mit 26:30 zurück. Diesen Rückstand konnte die SG nicht mehr aufholen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2025 06:00 Uhr

THW Kiel quält sich zum Pflichtsieg

Der Handball-Bundesligist ist am Sonntag im Gastspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht 1. VfL Potsdam knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Die "Zebras" kamen mit viel Mühe und Not zu einem 25:22 (10:11) und rückten damit in der Tabelle zumindest vorübergehend auf den dritten Rang vor. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2025 17:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig mit vereinzelten Wolken

Am Tag ist es an der Westküste sonnig. Von Ostholstein bis zum Lauenburgischen kann es noch länger wolkig bleiben. Es ist aber meist trocken. Im weiteren Tagesverlauf klart es auch dort auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad an der Hohwachter Bucht und 22 Grad in Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2025 07:00 Uhr

