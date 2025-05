Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.05.2025 10:31 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zahl der Schweinswale in der Ostsee sinkt

Laut Naturschutzbund NABU ist die Zahl der Schweinswale vor der deutschen Ostseeküste innerhalb von sechs Jahren von rund 42.000 auf 14.000 gesunken. Das liege zum einen daran, dass die Tiere wegen des sinkenden Fischbestandes teils zu wenig zu essen bekommen. Schuld seien zum anderen Stellnetze, in denen sich die gewöhnlichen Schweinswale verheddern können. Das Deutsche Meeresmuseum fordert deswegen, dass zum Schutz der Tiere bessere Fangmethoden entwickelt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2025 10:00 Uhr

Gottorfer Landmarkt startet

Rund um das Schloss Gottorf in Schleswig präsentieren am Sonntag von 10 bis 18 Uhr mehr als 120 Aussteller ihre Produkte und Projekte. Im Fokus: nachhaltiges Leben, Genuss und Entspannung. Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel eine Schafschur erleben, die Arbeit von Hütehunden kennenlernen, sich über Kleidung aus Naturstoffen und Naturkosmetik aus Algen informieren und vegane Laugen-Hot-Dogs probieren. Für die Anreise mit dem Auto steht ein Park and Ride-Parkplatz zur Verfügung, von dem aus ein kostenloser Shuttle-Service zum Veranstaltungsgelände und zurück angeboten wird. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2025 09:00 Uhr

Holstein Kiel beendet Bundesliga-Saison mit Niederlage

Holstein Kiel hat sich mit einer 0:3 (0:1)-Niederlage bei Borussia Dortmund aus der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Im mit über 80.000 Zuschauern ausverkauften Fußball-Tempel des BVB gerieten die bereits als Absteiger feststehenden Schleswig-Holsteiner früh auf die Verliererstraße. Die Norddeutschen zeigten trotz einer frühen roten Karte tolle Moral und kämpften um jeden Zentimeter Boden. Am Ende war jedoch gegen die sehr seriös auftretenden Borussen keine Überraschung möglich. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2025 17:30 Uhr

Das Wetter: Sonne mit Regenschauern

Heute gibt es einige wolkige Phasen - im Osten und Süden des Landes kann es vereinzelt regnen. Am freundlichsten ist es auf den Nordfriesischen Inseln. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Schwedeneck bis 19 Grad in Husum. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee frischer und stark böiger Wind aus nördlichen Richtungen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 14 Grad in Lütjenburg und 18 Grad in Tornesch. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2025 10:00 Uhr

