Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.05.2025 11:24 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 17. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Feuer in Eutin: Neun Wohnungen unbewohnbar

In Eutin (Kreis Ostholstein) sind nach einem Dachstuhl-Brand in der Nacht von Freitag auf Sonnabend insgesamt neun Wohnungen unbewohnbar. Die Betroffenen müssen laut Feuerwehr mindestens für mehrere Wochen anderweitig unterkommen, da das Dach durch das Feuer teilweise ausgebrannt und offen ist. Für die Bewohnerinnen und Bewohner stellt das Ordnungsamt Notunterkünfte bereit. 27 Personen wurden aus dem Haus in der Riemannstraße gerettet, ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Rund 150 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, die Ursache für das Feuer ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2025 12:00 Uhr

Immer weniger Blumenläden in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es aktuell knapp 400 Blumengeschäfte. Das hat eine NDR Nachfrage beim Fachverband Deutscher Floristen (FDF) ergeben. Vor rund 20 waren es noch doppelt so viele. Die wachsende Konkurrenz durch Discounter ist dabei laut Verbandspräsident Kai Jentsch nicht ausschlaggebend für die Schließungen: Floristen nahe der Rente suchten vergeblich Nachfolger. Laut Jentsch ist Nachwuchs trotz stabiler Umsätze schwer zu finden - viele Läden werben deshalb mit flexiblen Arbeitszeiten und bilden verstärkt aus. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2025 08:00 Uhr

Wintergarten-Brand in Rellingen - Drei Verletzte

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Rellingen im Kreis Pinneberg sind in Nacht von Freitag auf Sonnabend drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr breiteten sich die Flammen vom Wintergarten des Hauses in den Dachstuhl aus. Rund 90 Einsatzkräfte löschten das Feuer von innen und außen. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt - auch die zwei Bewohner mussten wegen Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach etwa sechs Stunden war das Feuer gelöscht, die Ursache für den Brand ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonne mit Regenschauern

Am Sonnabend gibt es neben Sonnenschein gebietsweise zunehmende Quellbewölkung und stellenweise Regenschauer - vereinzelt auch gewittrige Regenschauer. Später kommen von der Lübecker Bucht mehr Wolken - zum Abend hin ist dort etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und 20 Grad in Langenhorn (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger, zum Teil böig auffrischender Nordwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2025 08:00 Uhr

