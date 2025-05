Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.05.2025 08:04 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 16. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Schwertransporter in Elmshorn verunglückt mit Windrad-Teil

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht am Rand der Innenstadt ein Schwertransporter verunglückt. Laut Polizei hatte der Transporter einen Teil des Turms einer Windkraftanlage geladen. Gegen 2 Uhr sei der Lkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rutschte das tonnenschwere Teil vom Auflieger des Transporters. Seitdem liegt das Windrad-Teil im Heidmühlenweg in Elmshorn auf der Straße. Zwei weitere Transporter, die ebenfalls Teil der Kolonne waren, stehen hinter der Unfallstelle. Sie können aufgrund ihrer Größe nicht wenden und auch nicht rückwärts die Straße verlassen, so die Polizei. Die Bergung kann demnach erst in der kommenden Woche beginnen, denn dafür sind spezielle Geräte und Fahrzeuge notwendig. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen Schwertransporter in Elmshorn verunglückt mit Windrad-Teil Laut Polizei ist ein tonnenschweres Teil des Turms einer Windkraftanlage vom Auflieger gerollt. Mehrere Transporter stecken jetzt fest. mehr

Bundeswehr: Interesse an einer Karriere in Uniform wächst

In Schleswig-Holstein denken offenbar immer mehr Menschen über eine Karriere bei der Bundeswehrnach. Nach Angaben der Bundeswehr stieg die Zahl der Beratungsgespräche dazu im Norden im vergangenen Jahr auf mehr als 7.000. Das sind fast 16 Prozent mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die Bundeswehr teilt mit, dass sie die jungen Menschen vermehrt über Social Media anspricht. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen Bundeswehr: Interesse an einer Karriere in Uniform wächst Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein können sich offenbar eine Karriere bei der Bundeswehr vorstellen. mehr

Museumsberaterin: Museumsbesuche nach Corona wieder auf guten Niveau

Im vergangenen Jahr haben mehr als 2,6 Millionen Gäste Schleswig-Holsteins Museen besucht - nach dem großen Einbruch durch die Corona-Pandemie. Das teilt Museumsberaterin Dagmar Linden mit. "Wir haben eine Erhebung gemacht, die zeigt, dass 80 Prozent der Besuchenden in Schleswig-Holstein Museen als eine sehr vertrauenswürdige Institution empfinden", sagte sie. Am Sonntag findet der Internationale Museumstag statt. Auch in Schleswig-Holstein gibt es dazu zahlreiche Veranstaltungen und Mitmach-Aktionen. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

Rechtsextreme Verschwörungserzählungen? AfD-Bundestagsabgeordneter Bollmann aus SH in Gutachten des Bundesverfassungsschutz zitiert

Medien haben das Gutachten zur AfD veröffentlicht, auf Grundlage dessen der Bundesverfassungsschutz die Partei Anfang des Monats als "gesichert rechtsextrem" eingestuft hatte. Eine Auswertung des mehr als 1.000 Seiten starken Dokuments zeigt: Auch Aussagen von Politikern aus Schleswig-Holstein werden für die Begründung herangezogen. Zitiert wird mehrfach auch der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann. Unter anderem in Facebook-Beiträgen soll er rechtsextreme Verschwörungserzählungen verbreitet haben. Die Partei unterscheidet laut Gutachten zwischen "Passdeutschen" und "ethnischen" Deutschen. Diese Vorstellung sei "nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar", so die Einschätzung der Sicherheitsbehörde. Bollmann und auch der AfD-Landesparteichef Kleinschmidt weisen den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit zurück. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

Jobmesse zur Pflege in Flensburg

Im Fördepark in Flensburg gibt es am Freitag eine Jobmesse rund um das Thema Pflege: Laut Agentur für Arbeit präsentieren sich erstmals verschiedene Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Bildungsinstitutionen, so wie die Stadt und der Kreis gemeinsam. So soll etwas gegen den Fachkräftemangel in der Region getan werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

THW Kiel holt Heimsieg gegen Lemgo

Der THW Kiel hat den 21. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den TBV Lemgo Lippe setzte sich der Tabellen-Sechste nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit 35:29 (18:17) durch. Bester Kieler Werfer war der dänische Rückraum-Linkshänder Emil Madsen mit elf Treffern. Für die Gäste war der Schweizer Samuel Zehnder neunmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt erledigen "Hausaufgaben" souverän Die beiden Nordclubs feiern im Kampf um die internationalen Startplätze in der Handball-Bundesliga Pflichtsiege. mehr

Flensburgs Handballer gewinnen bei der HSG Wetzlar

Mit einem Arbeitssieg bei der HSG Wetzlar haben die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt den fünften Tabellenplatz verteidigt. Die Norddeutschen setzten sich mit 34:28 (17:15) bei den Mittelhessen durch. Beste Werfer des Spiels waren Emil Jakobsen mit elf Toren für Flensburg und Dominik Mappes mit neun Treffern für Wetzlar. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt erledigen "Hausaufgaben" souverän Die beiden Nordclubs feiern im Kampf um die internationalen Startplätze in der Handball-Bundesliga Pflichtsiege. mehr

Das Wetter: Heiter bis wolkig

Heute ist es heiter bis wolkig und meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 19 Grad. Der Wind ist teils stark böig auffrischend. In der Nacht ist es locker bis gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 5 Grad. An der See weht teils frischer Wind. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 16. Mai und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 08:00 Uhr