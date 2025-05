Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.05.2025 07:24 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 15. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Feuer auf Mülldeponie in Wiershop

In Wiershop im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am frühen Donnerstagmorgen auf der Mülldeponie gebrannt. Laut Leitstelle hatte sich der Abfall wohl selbst entzündet, Hinweise auf Brandstiftung gibt es aktuell nicht. Weil es so stark qualmte, sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2025 07:00 Uhr

Verfolgungsjagd in Kiel

In Kiel hat sich ein 16-Jähriger am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten hatte der Jugendliche an seinem gerade erst gekauften Motorrad noch kein Kennzeichen - und drückte aufs Gas, als das einer Streife auffiel. Die Verfolgung ging von der B503 bei Holtenau bis in die Kieler Feldstraße, teilweise mit 160 Kilometern pro Stunde. Nach einem Sturz konnte die Polizei den 16-Jährigen unverletzt festnehmen - er wurde an seine Eltern übergeben und bekam eine Anzeige. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2025 06:00 Uhr

Ehrenamtliche Bürgermeister in SH: Niedrigste Aufwandsentschädigung

Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Schleswig-Holstein verdienen so wenig wie kaum in einem anderen Bundesland in Deutschland. Das haben Recherchen von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung hängt davon ab, wie groß die Gemeinde ist. Bei etwa 3.000 Einwohnern sind es zum Beispiel knapp 1.400 Euro pro Monat. Zum Vergleich: in Bayern bekommen die Ehrenamtler für eine Gemeinde in gleicher Größe bis zu 6.000 Euro. Nach Angaben des Städte- und Gemeindetages Schleswig-Holstein sind 50-Stunden-Wochen keine Ausnahme. Er fordert deshalb vom Land, die Aufwandsentschädigung deutlich anzuheben. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2025 06:00 Uhr

Ab nächstem Schuljahr: Landesweite Smartphone-Regeln an Schulen

Zum kommenden Schuljahr soll es in Schleswig-Holstein landesweit Regeln zur Nutzung von Smartphones an weiterführenden Schulen geben. Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) teilte das am Mittwochabend bei einer Veranstaltung mit Vertretern von Schulen, Vereinen und der Polizei mit. Vielen Eltern und Lehrern seien die Gefahren der exzessiven Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen nicht bewusst, sagt Jens Heerwagen, Präventionsbeamter der Polizei Kiel. Stenke möchte alle weiterführenden Schulen verpflichten, zum kommenden Herbst Regeln zur Smartphone-Nutzung aufzustellen. Ein komplettes Verbot der Geräte an Schulen sei rechtlich nicht möglich, so Stenke zu NDR Schleswig-Holstein. An den Grundschulen im Land ist die private Handynutzung während der Schulzeit bereits verboten. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Windig bei Sonne und Wolken

Heute kommen nach sonnigem Start im Verlauf neben längerem Sonnenschein ein paar Quellwolken auf - es bleibt dabei trocken. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und 19 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Es weht mäßiger und böiger, an der See zum Teil frischer Wind aus nördlichen Richtungen mit starken, vereinzelt stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2025 06:00 Uhr

