Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.05.2025 07:35 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Lübecker Klüssendorf will Profil der Sozialdemokraten schärfen

Der künftige Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, will das Profil der Sozialdemokraten schärfen. Der 33-jährige Lübecker sagte am Montagabend in den ARD Tagesthemen, er wolle in seiner neuen Rolle Klartext sprechen. Klüssendorf warnte außerdem die schwarz-rote Koalition vor öffentlichen Streitereien wie in der gescheiterten Ampel-Regierung. Am Montag hatte das SPD-Präsidium die Personalie beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2025 06:00 Uhr

Streit an der Hochschule Flensburg um Modul zu Wehrtechnik

An der Hochschule Flensburg gibt es Streit um das Modul "Wehrtechnik im Maschinenbau". Hier sollen Studierende unter anderem die Grundlagen der Panzertechnik erlernen. Eine Initiative wehrt sich dagegen. Die Gruppe "Campus ohne Wehrtechnik" argumentiert, dass das Modul dem Leitbild der Hochschule widerspreche, welches Werte wie Nachhaltigkeit und Vielfalt betont. 420 Unterschriften wurden bislang bei einer Petition gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2025 06:00 Uhr

Mögliche Massenschlägerei in Elmshorn - Verdächtige flohen

Die Kriminalpolizei Elmshorn (Kreis Pinneberg) ermittelt zu einer möglichen Massenschlägerei in einem Elmshorner Wohngebiet. Am Sonnabendnachmittag (10.5.) sollen zwei Gruppen mit körperlicher Gewalt aufeinander losgegangen sein. Das haben laut Polizei mehrere Zeugen berichtet. Mindestens 20 Personen seien beteiligt gewesen, vereinzelt habe es auch Verletzte gegeben. Nach Polizeiangaben entfernten sich die Beteiligten noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Hinweise zu den beteiligten Personen oder zu den Fluchtfahrzeugen nimmt die Polizei unter (04121) 80 30 entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2025 09:30 Uhr

Das Wetter: Viel Sonne und es bleibt trocken

Heute gibt es wieder viel Sonnenschein. Im späteren Tagesverlauf ziehen auch einige Wolkenfelder durch Schleswig-Holstein, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte erreichen 16 bis 19 Grad an der See, in Lübeck steigen die Temperaturen auf 20 Grad und in Itzehoe (Kreis Steinburg) sogar auf 22 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2025 06:00 Uhr

