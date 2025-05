Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 02.05.2025 09:32 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 2. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Gasflasche explodiert - Hafen von Niendorf geräumt

In Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein), ist im Hafen in der Strandstraße am Donnerstagnachmittag eine Gasflasche explodiert. Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei neun Menschen durch ein Knalltrauma verletzt. Mittlerweile hat eine Spezialfirma die 17 Gasflaschen abtransportiert, berichtet die Polizei. Um weitere Explosionen zu verhindern, hatten rund 100 Einsatzkräfte mit einem Wasserwerfer hinter der Bootswerft im Hafen die Flaschen zunächst stundenlang gekühlt. Die Behälter enthalten Acetylen und Sauerstoff und werden zum Schweißen verwendet - laut Einsatzleiter waren zwei davon undicht. Das Gebiet rund um den Hafen wurde mehr als fünf Stunden lang weitläufig gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 10:00 Uhr

Batteriezellen-Hersteller Customcells insolvent

Der Batteriezellen-Hersteller Customcells aus Itzehoe (Kreis Steinburg) hat Insolvenz angemeldet. Wie das Unternehmen mitteilt, ist dafür vor allem der Zahlungsausfall beim Flugtaxi-Entwickler Lilium der Grund. Der ist seit Februar insolvent, wodurch Forderungen von Customcells im zweistelligen Millionenbereich unbezahlt geblieben seien, heißt es. An den Standorten in Itzehoe und Tübingen arbeiten rund 200 Menschen. Deren Löhne sollen bis Juni diesen Jahres gesichert sein. Der Betrieb soll vorerst weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 10:00 Uhr

Strandbesuche in SH werden teurer

Wer mit der Familie an die Ostsee oder Nordsee fährt, zahlt 2025 zum Teil mehr als im vergangenen Jahr. Dies ergab eine Befragung der Gemeinden. In Sierksdorf (Kreis Ostholstein) zum Beispiel kostet die Tageskurabgabe für Strandgäste in der Hauptsaison jetzt 3,80 Euro. 80 Cent mehr als im Vorjahr. Auch die Nachbargemeinde Scharbeutz hat angezogen: 3,50 Euro statt bisher 3 Euro werden fällig und die Nachmittagsermäßigung fällt weg. In Neustadt dagegen ist der Tag am Strand für 2,70 Euro zu haben. Als einzige der befragten Gemeinden sind hier die Gebühren gesunken. Wer einen Strandkorb mieten will, muss 2025 zum Teil ebenfalls mehr bezahlen. Trotz der hohen Einnahmen von Urlaubern und Tagestouristen sagen aber viele Kommunen, die Kosten für Instandhaltung, Reinigung und Rettungsdienst am Strand seien damit noch lange nicht gedeckt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 10:00 Uhr

Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Süderhackstedt

Drei Menschen sind am Donnerstag in der Nähe von Süderhackstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizeileitstelle wollte der Fahrer eines Volvos gegen 11:30 Uhr an einer Kreuzung auf eine Landesstraße einbiegen und kollidierte mit einem Audi. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 55-jährige Fahrer des Audi wurde schwer verletzt, sein Beifahrer musste mit einem Rettungshubschrauber nach Kiel in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 35-jährige Fahrerin des Volvos wurde schwer verletzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 10:00 Uhr

Weichenstörung behoben: Züge zwischen Kiel - Neumünster rollen wieder

Der Bahnverkehr zwischen Kiel und Neumünster läuft seit Freitagfüh um 5 Uhr wieder. Das teilte eine Bahnsprecherin mit. Am Mittwoch hatte eine kaputte Weiche für Probleme gesorgt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Betroffen waren der Nah- und Fernverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 09:030 Uhr

Wedel: Verletzte nach Massenschlägerei in Diskothek

Bei einer Massenschlägerei in einer Diskothek in Wedel im Kreis Pinneberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sind im Club am Jachthafen gestern Nacht bis zu 30 Personen aneinandergeraten. Sieben von ihnen wurden dabei verletzt, einer schwer. Zwei Polizisten, die vor Ort im Einsatz waren, wurden ebenfalls verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 07:00 Uhr

Sonniger Start: Freibäder in Südholstein starten in die Saison

Bei frühsommerlichen Temperaturen sind am Donnerstag die ersten Freibäder in Südholstein in die Saison gestartet, beispielsweise in Ellerau (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg). Quickborns Badleiter Sascha Holtzmann hofft auf eine gute Saison. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben des Quickborner Bads rund 45.000 Menschen das Freibad. Damit lag die Besucherzahl trotz zweiwöchiger Schließzeit nach einem Wasserschaden auf Vorjahresniveau. Auch Personalprobleme gebe es in diesem Jahr nicht, heißt es von den Badbetreibern aus Ellerau und Quickborn. Am Sonnabend (03.05.) öffnet auch das Naturbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Am übernächsten Wochenende folgen die Freibäder in Bargteheide und Tritta (beide Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 09:30 Uhr

Neue Seebrücke in Scharbeutz eröffnet

Am Donnerstag wurde nach zwei Jahren Bauzeit die neue Seebrücke in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) feierlich eröffnet. Schon in den ersten Stunden nach der Eröffnung flanierten laut Tourismusagentur Lübecker Bucht mehrere Tausend Besucher über die Seebrücke - auch wenn nicht alles rechtzeitig fertig wurde: So muss vorne am Brückenkopf noch an der Veranstaltungsfläche mit Sitzstufen gearbeitet werden. Die Kosten für die Seebrücke liegen inzwischen mehr als doppelt so hoch, wie zunächst geplant - bei 19 Millionen Euro. Nach Angaben der Gemeinde liegt dies an den drastisch gestiegenen Stahl-Preisen. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 07:00 Uhr

Flensburg: Prozess steht zehn Jahre nach der Tat vor Abschluss

Vor fast zehn Jahren endete ein Streit auf Sylt (Kreis Nordfriesland) tödlich. Am Freitag wird in dem Prozess vor dem Landgericht Flensburg gegen einen 38-Jährigen ein Urteil erwartet. Möglich ist eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und zehn Jahren. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Im September 2015 gerieten nachts in Westerland auf Sylt zwei Männer aneinander. Der angeklagte Mann wollte den Streit angeblich nur schlichten - am Ende soll er seinen Gegenüber jedoch mehrfach mit einem Messer attackiert und lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Zunächst lief das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung am Amtsgericht Niebüll (Kreis Nordfriesland). Weil es auch versuchter Totschlag gewesen sein konnte, ging der Fall 2018 ans Landgericht in Flensburg. Dort verzögerte sich das Urteil immer wieder, weil Verfahren mit Angeklagten in U-Haft vorgezogen wurden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 06:00 Uhr

Unfall auf der A7 nahe Neumünster

Bei einem schweren Unfall auf der A7 nahe Neumünster ist am späten Donnerstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte der 34-Jährige mit einem Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die A7 wurde in Richtung Flensburg zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Gewitter möglich - Temperaturen bis 24 Grad

Am Tag ist es wechselnd bewölkt mit etwas Sonne. Im Verlauf kann es gebietsweise Schauer geben, vereinzelt mit Blitz und Donner. Am Nachmittag im Norden meist wieder trocken und nachfolgend zwischen Nordfriesland und Angeln allmählich Aufheiterungen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in Westerland (Sylt) und 24 Grad in Grambek (Herzogtum Lauenburg). Der wind weht schwach bis mäßig, teils böig aus West bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 07:00 Uhr

