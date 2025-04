Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 30.04.2025 08:03 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 30. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Auf Sandbank in Not geraten: Wattwanderer bei Pellworm gerettet

Helfer haben vier Wattwanderer gerettet, die von der Sandbank Süderoogsand bei Pellworm (Kreis Nordfriesland) nicht mehr wegkamen. Die 19 bis 21 Jahre alten Bundesfreiwilligen waren zuvor laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger von Pellworm aus dorthin gewandert, um Vögel zu zählen. Wegen Nebels kamen sie nicht zurück. Ein Seenotrettungskreuzer brachte sie zurück nach Pellworm. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2025 07:30 Uhr

Eltern und Schüler kritisieren Essen in Schulmensen in SH

Beim Thema Schulessen gibt es in Schleswig-Holstein Verbesserungsbedarf. Zu diesem Ergebnis kommen Schüler- und Elternvertreter. Kritik gibt es unter anderem an zu kleinen Mensen. Teilweise gebe es außerdem zu wenig Personal, sodass Schülerinnen und Schüler nicht die Möglichkeit hätten, ihr Essen zwischen den Unterrichtsstunden rechtzeitig zu bekommen, sagen die Elternvertreter. In weiteren Fällen wird das Essensangebot als zu einseitig beschrieben. Beratung finden Schulträger, Caterer und Eltern bei der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Auch die sieht Luft nach oben. Insgesamt sei das Schulessen aber besser als sein Ruf, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2025 07:00 Uhr

Landgericht Kiel: 63-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Vor dem Landgericht in Kiel beginnt am Mittwoch (30.04.) der Mordprozess gegen einen 63 Jahre alten Mann. Der Beschuldigte soll laut Staatsanwaltschaft im November 2024 einen Mann gebeten haben, ihm in seiner Wohnung zu helfen. Als dieser dort war, habe er demnach mit einer Hantel auf dessen Kopf eingeschlagen. Der Mann starb noch vor Ort. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2025 06:30 Uhr

Fälle von Kindeswohlgefährdung in Schleswig-Holstein nehmen zu

Es gibt einen neuen Höchststand bei Kindeswohlgefährdungen in Deutschland. In Schleswig-Holstein zählte der Kinderschutzbund 1.062 Fälle - das sind 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bedeutet laut Experten, dass das körperliche, seelische oder geistige Wohl eines Kindes verletzt wurde. Mehr als tausend Fälle in Schleswig-Holstein findet Sophia Schiebe, die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, alarmierend. Denn das seien nur die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffer werde größer sein, vermutet Schiebe. Wer bei einem Kind eine Kindeswohlgefährdung vermute, solle das beim Jugendamt melden. Das geht auch anonym. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2025 06:00 Uhr

Beide Handball-Erstligisten aus SH im Final Four der European League

Der THW Kiel besiegte am Dienstagabend im Rückspiel des Viertelfinales der Handball-European League Limoges Handball aus Frankreich mit 35:30 (16:15). Auch Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt feierte mit 35:29 (17:12) einen deutlichen Sieg über GOG Gudme aus Dänemark. Am Mittwochnachmittag werden die Halbfinalspiele der European League ausgelost. Die Endrunde findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2025 06:00 Uhr

Sanierung der Lübecker Hubbrücke 13 Millionen Euro teurer als geplant

Die Hansestadt Lübeck will ihre Pläne zur Sanierung der historischen Hubbrücke überdenken. Grund ist laut Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) eine drastische Kostensteigerung von 9 auf 22 Millionen Euro. Deshalb soll die Bürgerschaft am 22. Mai über eine Neuausrichtung der städtischen Beteiligung beraten. Ursprünglich war geplant, die ehemalige Eisenbahn-Hubbrücke zu einer barrierefreien Geh- und Radwegverbindung umzubauen. Die neuen Pläne sehen jetzt vor, die Barrierefreiheit durch zwei Aufzüge herzustellen. Diese Lösung verursache mit rund 800.000 Euro nur einen Bruchteil der bisherigen Kosten, teilte die Stadt mit. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonne

Am Mittwoch gibt es fast überall den ganzen Tag über viel Sonne, nur im Norden ist es insgesamt wolkiger. Die Höchstwerte erreichen dazu 18 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), auf den Inseln höchstens 15 bis 18 Grad. Es weht ein meist schwacher, gelegentlich mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2025 06:00 Uhr

