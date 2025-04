Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.04.2025 17:54 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 28. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Musikschulen in SH: Lange Wartelisten im Land

An vielen Musikschulen im Land gibt es lange Warteschlagen, denn mehr Menschen wollen Gesang oder ein Instrument erlernen. Das hat eine Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bei den Einrichtungen im Land ergeben. Demnach stehen an der Kreismusikschule Nordfriesland derzeit rund 190 Personen auf der Warteliste, in Kiel und im Herzogtum Lauenburg jeweils etwa 60. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Mal fehlen Dozenten und Dozentinnen, mal Räume oder Kräfte in der Verwaltung, die Anmeldungen bearbeiten und Kurse organisieren können. Besonders mangelt es im Elementarbereich. Dazu gehört zum Beispiel die musikalische Früherziehung von Kindern. Laut Landesverband der Musikschulen wachsen die Wartelisten hier am stärksten an. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: viel Sonnenschein

Hoch "Petra" sorgt für reichlich Sonnenschein und trockene Verhältnisse. Am Sonntag ist es überwiegend sonnig, gelegentlich dünne hohe Wolkenfelder, es bleibt weiter trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 19 Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg). Schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2025 06:00 Uhr

