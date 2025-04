Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.04.2025 12:38 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 27. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Nachtfahrverbot für Rasen-Roboter? Igel in SH stark gefährdet

Igel stehen auf der Liste der gefährdeten Tierarten, und Naturschützer schlagen Alarm: Moderne Gartenmaschinen und zeitgemäße Gartengestaltungen bedrohen zunehmend den Lebensraum der Tiere. Geschotterte Gärten und Mähroboter machen das Leben der nachtaktiven Igel zunehmend schwieriger. Vermeintlich sichere Gartenmaschinen stellen für Igel und Amphibien ernsthafte Todesfallen dar, wie eine Studie des Leibniz-Instituts zeigt. Die Sensoren der Roboter erkennen die Tiere oft nicht, was zu schwersten Verletzungen und häufig einem qualvollen Tod führt. Die Bilanz der Igel- und Wildtierhilfe Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde): 1.500 gerettete Igel in 2024 - ein Großteil hatte Verletzungen durch Gartengeräte erlitten. Immer mehr Kommunen im Land ziehen deswegen ein Nachtfahrverbot für die Roboter in Betracht, einige haben es bereits eingeführt. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2025 12:00 Uhr

Nordfriesland: Arbeiten an neuer Trinkwasserleitung starten

An diesem Wochenende haben im Kreis Nordfriesland die Verlegearbeiten für die neue Trinkwasserleitung für Pellworm, Hooge und Süderoog begonnen. Die neue rund 10 Kilometer lange Wasserleitung wird mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs bis zu acht Meter tief in den Wattenmeer-Boden gefräst. Die alte Leitung stammt noch aus den 80er Jahren, wurde teilweise freigespült und drohte zu brechen. Die Arbeiten dauern etwa zehn Tage. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2025 10:00 Uhr

Unfall im Kreis Segeberg: 30-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rohlstorf im Kreis Segeberg ist am Sonnabend ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Autofahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Auto herausschneiden. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2025 09:00 Uhr

Streit auf Friedhof in Geesthacht: Mann schwer verletzt

Bei einem Streit auf einem Friedhof in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonnabend ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei flüchtete der mutmaßliche Täter anschließend. Sanitäter versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nun fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter und sucht nach der Tatwaffe, bei der es sich nach Angaben einer Sprecherin vermutlich um ein Messer handelt. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: viel Sonnenschein

Hoch "Petra" sorgt für reichlich Sonnenschein und trockene Verhältnisse. Am Sonntag ist es überwiegend sonnig, gelegentlich dünne hohe Wolkenfelder, es bleibt weiter trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 19 Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg). Schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2025 10:00 Uhr

