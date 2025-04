Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 26.04.2025 11:37 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 26. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Kreuzfahrtsaison in Kiel gestartet

In Kiel hat am Vormittag die Kreuzfahrt-Saison begonnen. Als erstes Schiff hat die "AIDAnova" im Hafen festgemacht, sagte eine Sprecherin des Seehafens. Dieses Jahr erwartet der Hafen mehr als eine Million Kreuzfahrtpassagiere bei 175 Schiffsanläufen. Auch im vergangenen Jahr kamen mehr als eine Million Kreuzfahrtgäste in die Landeshauptstadt. Nach Passagierzahlen war Kiel damit Deutschlands zweitgrößter Kreuzfahrthafen - nach Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2025 10:00 Uhr

500.000 Menschen in SH nutzen Deutschlandticket

Auch zwei Jahre nach der Einführung des Deutschlandtickets steigt die Nachfrage in Schleswig-Holstein weiter. Wie Nah.SH mitteilte, wird das Ticket von mittlerweile knapp 500.000 Menschen im Land genutzt. Darunter fallen knapp 50.000 Studierende und etwa 35.000 Schülerinnen und Schüler. Etwa ein Sechstel der Bevölkerung in Schleswig-Holstein könne mit dem Deutschlandticket unkomplizierte Mobilität nutzen, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Derzeit kostet das Ticket 58 Euro im Monat. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2025 09:00 Uhr

Feuerwehr übt in Hemmingstedt für den Ernstfall

Rund 80 Helferinnen und Helfer der freiwilligen Feuerwehr proben heute in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) auf dem Gelände der Firma Uhl für den Ernstfall. Das Szenario ist ein Verkehrsunfall mit einem Bus. An einem 18 Meter langen ausgemusterten Bus üben die Einsatzkräfte Unfälle: Ein SUV kracht durch eine der Einstiegstüren und klemmt Fahrgäste ein. Eine Leitplanke bohrt sich durch den Bus. Die Szenarien basieren auf echten Unfällen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2025 09:00 Uhr

Feuer in Linden im Kreis Dithmarschen zerstört Stall

In Linden (Kreis Dithmarschen) hat in der vergangenen Nacht ein Stall gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle brach das Feuer gegen halb drei in der Straße "Pahlkrug" aus. Etwa 40 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren im Einsatz. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte den Angaben zufolge vor den Flammen geschützt werden. Menschen wurden nicht verletzt, ob Tiere verendeten ist noch nicht sicher. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2025 08:00 Uhr

Am Nachmittag ist es freundlich mit viel Sonnenschein. Regional kann es lockere Quellwolken geben. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 18 Grad in Pinneberg. Direkt an der Ostsee sind es 13 bis 15 Grad. Der Wind weht schwach, an der See mäßig aus Ost bis Südost.| NDR Schleswig-Holstein 26.04.2025 10:00 Uhr

