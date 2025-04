Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 25.04.2025 07:13 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 25. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Pferde-Messe startet in Neumünster

In Neumünster startet am Freitagvormittag (25.4.) in den Holstenhallen die "NordPferd 2025". Bis Sonntag präsentieren sich mehr als 250 Aussteller laut Veranstalter vor Ort mit Zubehör, Praxisseminaren und Mode rund um den Reitsport. Erstmals gibt es bei der NordPferd einen Hufschmiedebereich, in dem Besucher live Schmiedearbeiten am Pferd sehen können. Abends gibt es Pferdeshows für die Besucher. Im vergangenen Jahr besuchten laut Veranstalter etwa 30.000 Menschen die Messe. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Das bietet die Nordpferd 2025 in Neumünster Neumünster wird wieder zum Zentrum der Reitsportwelt. Am Freitag startet die Nordpferd 2025 in den Holstenhallen. mehr

Zwei Schwerverletzte nach Gasflaschenexplosion

In Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstagabend (24.4.) eine Gasflasche in einer Wohnung explodiert. Dabei sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatten Anwohner einen lauten Knall in dem Einfamilienhaus gegen halb neun gehört und gemeldet. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Weil die beiden Bewohner schwere Brandverletzungen erlitten, wurden sie mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Hamburg und Hannover geflogen. Warum die Gasflasche explodiert ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2025 06:00 Uhr

Itzehoe: Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Islamisten

Am Freitag (25.4.) beginnt am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess gegen einen mittlerweile 18-jährigen aus Elmshorn. Seit November sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft soll der damals 17-Jährige im Frühjahr des vergangenen Jahres einen islamistisch motivierten Anschlag geplant haben. Vorbild war dabei offenbar der Attentäter, der 2016 in Nizza mit einem Lkw fast 90 Menschen überfahren und getötet hatte. Der Prozess läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Itzehoe: 18-Jähriger wegen mutmaßlicher Anschlagspläne vor Gericht Vor dem Landgericht startet heute der Prozess. Dabei soll auch geklärt werden, wie sich der Angeklagte aus Elmshorn radikalisierte. mehr

#NDRfragt: Viele Schleswig-Holsteiner halten Grundsteuerreform für ungerecht

Knapp 46 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein halten die Grundsteuerreform für nicht fair. Das ist das Ergebnis der aktuellen Umfrage von NDRfragt. Befragt zur neuen Berechnungsart wurden rund 4.000 Menschen. Die NDR-Umfrage zeigt auch, dass eine Mehrheit der Eigentümer im Land, nämlich 57 Prozent, mehr zahlen muss als vor der Reform. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2025 05:30 Uhr

Weitere Informationen Umfrage: Geteilte Meinungen zur Reform der Grundsteuer Die Reform der Grundsteuer war nötig – aber ist sie auch gerecht? Was der Norden darüber denkt, zeigt die neueste #NDRfragt-Umfrage. mehr

Das Wetter: Erst wolkig, später mehr Sonne

Heute nachdem sich der Nebel und Hochnebel auflöst, ist es zuerst wolkig. Später setzt zeigt sich zwischen einigen Wolken auch mal die Sonne. Es bleibt dabei oft trocken, nur vereinzelt sind Schauer dabei. Die meisten Sonnenstunden gibt es an den Küsten und in Nordfriesland. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad in Westerland auf Sylt bis 17 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Schwacher Wind aus nördlichen bis östlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 20. April und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2025 | 07:00 Uhr