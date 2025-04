Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 24.04.2025 07:13 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 24. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und noch wichtig wird.

Landesforsten: Zecken in SH jetzt über das ganze Jahr aktiv

In Schleswig-Holstein sind Zecken inzwischen das ganze Jahr über aktiv, weil der Klimwandel für mildere Temperaturen sorgt und Zecken deshalb auch im Winter überleben. Das beobachten die Landesforsten. Weil die Tiere einige gefährliche Krankheiten übertragen können, könnte die steigende Zahl der Zecken für Menschen zum Problem werden. Zu den Krankheiten gehört neben Borreliose auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis - kurz FSME. Bei FSME kann es zu einer Entzündung des Gehirns, der Hirnhaut oder des Rückenmarks kommen. In seltenen Fällen kann die Erkrankung sogar tödlich verlaufen. Eine Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission zum Beispiel Urlaubern, die in Süddeutschland wandern gehen, weil dort die Zecken-Population besonders hoch ist. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2025 07:00 Uhr

Wildschweine breiten sich weiter in SH aus

Die Zahl der Wildschweine in Schleswig-Holstein steigt offenbar stetig an, insbesondere im Norden des Landes. Im Kreis Schleswig-Flensburg wurden laut Landesjagdverband in der gerade beendeten Jagdsaison doppelt so viele Wildschweine erlegt wie in der Vorsaison. Durch den Anstieg der Tiere steigt laut Verband das Risiko für einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Noch vor gut zehn Jahren gab es im Norden von Schleswig-Holstein überhaupt keine Wildschweine, jetzt geht das Veterinäramt Schleswig-Flensburg von etwa 1.000 Tieren im Kreisgebiet aus. Auch landesweit deuten die Jagdstatistiken darauf hin, dass es immer mehr Schwarzwild gibt. Der Landesjagdverband ruft daher dazu auf, Wildschweine intensiver zu bejagen. Gründe für die wachsende Zahl von Wildschweinen sehen die Jäger unter anderem im Klimawandel. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2025 06:00 Uhr

E-Sport präsentiert sich auf "Nordish Gaming Convention" in Husum

Der sportliche Wettkampf am Computer, konkret E-Sport, boomt in Schleswig-Holstein. Von Donnerstag (24.4.) an präsentiert sich die E-Sport Szene auf der "Nordish Gaming Convention" auf dem Messegelände in Husum. Weil sich laut E-Sportverband mittlerweile 300.000 Menschen in Schleswig-Holstein für E-Sport begeistern, wird das Angebot für Spieler jetzt im Land erweitert. Vier E-Sport Regionalzentren für den sportlichen Wettkampf am Monitor gibt es bereits in Schleswig-Holstein. Im Mai kommen in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster zwei weitere Zentren hinzu. Die Zentren sind mit PCs, Konsolen und Trainingsboards ausgestattet und bieten Schulungsräume, in denen Strategien für Computerspiele entwickelt, aber auch Themen wie zum Beispiel Cyber-Kriminalität behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst viele Wolken, später mehr Sonne

Heute ist es mal locker mal dichter bewölkt, bis zur Unterelbe kann es zunächst auch Regen geben. Danach ist es überall trocken. Über den Tag setzt sich die Sonne immer besser durch, besonders zur Ostsee hin. Höchstwerte 13 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 17 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Schwacher bis mäßiger nördlicher bis nordöstlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2025 06:00 Uhr

