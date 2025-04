Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 23.04.2025 07:17 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 23. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Motorraddichte im Kreis Steinburg am höchsten im Land

Im Kreis Steinburg gibt es die meisten zugelassenen Motorräder pro Einwohner in Schleswig-Holstein. Das hat eine dpa-Auswertung der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes ergeben. Demnach kommen hier 67 Motorräder auf 1.000 Einwohner. Damit liegt der Kreis Steinburg ganz vorne in Schleswig-Holstein - und auch über dem bundesweiten Durchschnitt von 58 Motorrädern pro 1.000 Einwohner. Die Auswertung zeigt auch, dass es in Schleswig-Holstein beim Motorradbesitz ein Stadt-Land-Gefälle gibt: In den großen Städten des Landes gibt es die wenigsten zugelassenen Motorräder pro Einwohner. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2025 09:30 Uhr

Elmshorn: Polizei ermittelt nach Brand in Hochhauskeller

Nachdem am Gründonnerstag (17.4.) im Keller eines Mehrfamilienhauses am Holstenplatz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein Feuer ausgebrochen war, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Möglich ist laut Kripo, dass es Brandstiftung war. Die Ermittler suchen deshalb auch nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können. Der Schaden liegt nach vorläufigen Schätzungen in einem niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2025 09:30 Uhr

Kiel: Große Evakuierung wegen Bombenentschärfung

In Kiel-Dietrichsdorf am Ostufer der Förde ist für den heutigen Mittwoch die größte Evakuierung wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe seit mindestens zehn Jahren geplant. Das teilte die Landeshauptstadt mit. Etwa 12.000 Menschen müssen bis zwölf Uhr Häuser und Wohnungen verlassen haben. Weil der Zünder sehr empfindlich ist, soll er im Zuge der Entschärfung gesprengt werden. Eine Notunterkunft für Anwohnerinnen und Anwohner gibt es in der Ellerbeker Schule. Die B502, die durch das Sperrgebiet verläuft, wird während der Entschärfung nicht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2025 06:00 Uhr

Handball European League: Kiel mit Unentschieden, Flensburg siegt

Die Auswärtspartie des THW Kiel im Viertelfinal-Hinspiel der Handball European League bei Limoges Handball endete 26:26. Die Kieler taten sich insbesondere in der ersten Halbzeit schwer gegen den französischen Erstliga-Verein. Besser lief der Abend für die SG Flensburg-Handewitt: Das Team gewann sein Viertelfinal-Hinspiel beim dänischen Verein GOG Handbold mit 29:26. Kommenden Dienstag entscheiden die Rückspiele in Kiel und Flensburg über den Einzug ins Final Four. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Wolken, Schauer und Sonne - nachts trocken

Der Mittwoch startet wolkig oder trüb. Danach wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag sind südlich des Nord-Ostsee-Kanals bei vielen Wolken Schauer und vereinzelt auch Gewitter möglich. Nördlich davon bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 12 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher östlicher bis nördlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2025 06:00 Uhr

