Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 22.04.2025 08:22 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 22. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Papst Franziskus nach Schlaganfall gestorben - Anteilnahme aus SH

Papst Franziskus ist nach jüngsten Angaben der katholischen Kirche am Ostermontag an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Stefan Heße, der katholische Erzbischof für Hamburg, Schleswig-Holstein und Teile Mecklenburg-Vorpommerns, würdigte den verstorbenen 88-Jährigen als "großen Brückenbauer". Heße hob die Friedensbotschaft des Papstes hervor: Er habe sich für den Frieden in Syrien, im Sudan und in der Ukraine, in Israel und in Palästina eingesetzt. Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Norden, Kristina Kühnbaum-Schmidt, würdigte Franziskus' Engagement für Ökumene und den Klimaschutz. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte Franziskus eine beeindruckende, mutige und zutiefst menschliche Persönlichkeit. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2025 06:00 Uhr

Tourismusbilanz zu Ostern in SH fällt überwiegend gut aus

Die Tourismuswirtschaft in Schleswig-Holstein ist im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Saisonauftakt über Ostern. Viele Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren demnach sehr gut gebucht. Vor allem die Unterkünfte an den Küsten seien nachgefragt gewesen, berichten mehrere Tourismusagenturen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Viele hätten sich allerdings mehr Tagesgäste gewünscht. Es habe schon Osterfeste gegeben, an denen mehr los war in den Urlaubsorten an Nord- und Ostsee. Die Restaurants in Schleswig-Holstein hatten aber gut zu tun - der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist insgesamt zufrieden mit dem Ostergeschäft. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2025 06:00 Uhr

Digitale Passbilder: Vorbereitungen laufen schleppend

Noch sind nicht alle Städte und Gemeinden im Land auf digitale Passbilder vorbereitet. Das bestätigte der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag. Ab Mai dürfen Passbilder für Ausweise eigentlich nur noch digital eingereicht werden - von Automaten direkt vor Ort oder ausgewählten Fotodienstleistern. In mehreren Kommunen, zum Beispiel in Lübeck und Flensburg, fehlen noch die bestellten Passbildautomaten. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2025 06:30 Uhr

Seenotretter helfen 25 Wattwanderern vor Amrum

Vor der Nordseeinsel Amrum (Kreis Nordfriesland) ist eine Gruppe Wattwanderer am Ostermontag in Not geraten. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger konnten die 25 Menschen bei ansteigendem Wasser einen Priel nicht mehr durchqueren und das Festland nicht mehr erreichen. Die Gruppe, in der auch vier Kinder waren, wurde von einem erfahrenen Wattführer begleitet, der die Seenotretter informierte. Ein Rettungsboot brachte die Touristen mit leichten Unterkühlungen sicher ans Ufer. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2025 06:30 Uhr

Das Wetter: Wolken und Regen

Am Dienstag gibt es viele Wolken und nur ab und zu zeigt sich die Sonne. Gelegentlich ziehen Regenschauer über Schleswig-Holstein. Vereinzelt gibt es auch Gewitter. Nördlich vom Kanal ist es am Nachmittag häufiger trocken. Die Höchstwerte erreichen zwölf Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 17 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2025 08:00 Uhr

