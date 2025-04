Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 21.04.2025 11:33 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 21. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Mehr Schülerinnen und Schüler musizieren an Musikschulen in SH

Die Zahl der Musizierenden ist in den vergangenen vier Jahren deutlich gestiegen. Das zeigt eine Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Auch in Schleswig-Holstein geht der Trend nach oben: Die Zahl der Musikschülerinnen und -schüler an den 22 öffentlichen Musikschulen im Land steigt seit dem Ende der Corona-Pandemie kontinuierlich an. Hier sind 36.500 Schüler gemeldet, sagt der Landesverband der Musikschulen. Allein im vergangenen Jahr sind demnach rund 500 dazugekommen. Besonders gefragt sei der Musikunterricht bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Sie machen fast die Hälfte der Musikschülerschaft aus. Allerdings hängt laut Studie der Zugang zu Musikunterricht stark vom sozialen Hintergrund ab. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2025 10:00 Uhr

Unfall und Vollsperrung auf der A7 bei Henstedt-Ulzburg

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg sind am späten Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Transporter mit hoher Geschwindigkeit auf ein Auto auf. Zwei Männer in dem Transporter wurden leicht verletzt, der 35 Jahre alte Autofahrer schwer. Eine Polizeisprecherin sagte, das Trümmerfeld auf der A7 sei so groß gewesen, dass die Aufräumarbeiten insgesamt drei Stunden gedauert hätten. In der Zeit war die Autobahn zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen in Richtung Hamburg voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2025 09:00 Uhr

Schleswig-Holsteiner reisen inzwischen seltener in die USA

Die Lust auf Reisen in die USA scheint weltweit nachzulassen: Die Vereinigten Staaten zählten zuletzt deutlich weniger Besucher als üblich. Auch in Schleswig-Holstein melden mehrere Reisebüros auf NDR Nachfrage sinkende Buchungszahlen. Viele Kunden seien verunsichert. Gründe seien unter anderem die strikte US-Grenzpolitik, Meldungen über verweigerte Einreisen und generell die Politik unter Präsident Donald Trump. Einige Reisebüros im Land berichten, dass vereinzelt Urlauber nach Kanada ausweichen. Gleichzeitig sagen aber die meisten befragten Filialen, dass alle, die schon länger eine Reise in die USA gebucht haben, diese auch antreten. Die Reisebüros betonen, dass die Vereinigten Staaten weiter ein sicheres Reiseziel seien. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2025 09:00 Uhr

Unfall mit Fahrerflucht auf der B200 bei Flensburg

Ein Unfall nahe Flensburg hat am späten Sonntagabend eine größere Suchaktion der Polizei ausgelöst. Auf der B200 zwischen Haurup-Hoffnung und Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) waren laut Polizei zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Unfallbeteiligter blieb offenbar unverletzt. Zwei junge Männer - vermutlich der Unfallverusacher und ein Mitfahrer - wurden leicht verletzt. Sie flohen nach dem Unfall - die Polizei leitete nach eigenen Angaben eine Suche nach den Männern ein. Später wurden sie von Einsatzkräften gefunden. Jetzt muss noch geklärt werden, wer gefahren ist und ob die Männer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: wolkig mit Regenwahrscheinlichkeit

Am Nachmittag wird es wechselnd bis stark bewölkt, neben trockenen Abschnitten gibt es auch Regenschauer. Am späten Nachmittag und Abend sind auch vereinzelt Gewitter möglich, vorwiegend nördlich des Kanals. Südlich vom Kanal besteht die Chance auf Sonnenschein. Höchstwerte liegen bei 11 bis 12 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, 13 Grad in Flensburg bis 18 Grad in Lauenburg. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen mit Schauer- und Gewitterböen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2025 08:00 Uhr

