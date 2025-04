Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.04.2025 11:17 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Wegen Bärlauch: Mehr Anrufe beim Giftnotruf

In diesem Frühjahr haben sich im Norden mehr Menschen als je zuvor wegen einer Verwechslung von Bärlauch mit giftigen Pflanzen beim Giftnotruf gemeldet. Laut dem Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) gab es schon 50 Anrufe. Das ist demnach eine deutliche Steigerung. Früher hätte die Zahl in der Saison nur bei rund einem Dutzend gelegen, hieß es. Bärlauch wird häufig mit Maiglöckchen und Herbstzeitlosen verwechselt. Der Verzehr von Maiglöckchen kann laut Giftinformationszentrum zu Herzrhythmusstörungen führen. Herbstzeitlose enthalten zudem eine Substanz, die Organe schädigen kann. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 12:00 Uhr

Motorradgottesdienst: 1.000 Biker aus Norddeutschland treffen sich in Husum

Zum traditionellen Motorradgottesdienst - MOGO - in Husum (Kreis Nordfriesland) erwartet der Kirchenkreis Nordfriesland rund 1.000 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer - zusätzlich noch Hunderte unmotorisierte Gäste aus ganz Norddeutschland. "Freiheit" ist das Motto des 41. MOGO auf dem Husumer Marktplatz vor der Marienkirche. Pastor Friedemann Magaard leitet den Gottesdienst um 13 Uhr. Ab 12 Uhr ist zunächst ein Motorrad-Corso durch die Stadt geplant - Startpunkt ist in der Robert-Koch-Straße im Industriegebiet. Es kann zu Verkehrseinschränkungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 11:00 Uhr

Kindertagesstätte in Marne brennt: Feuer in Mülltonne löst Brand aus

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuer in einer Kindertagesstätte gerufen worden. Laut Rettungsleitstelle hatten Anwohner die Flammen entdeckt - offenbar brannte es in einer Mülltonne. Die Flammen griffen auf das Haus über. Die Feuerwehr war mit drei Wehren und 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nicht. Ob die Kita am Dienstag öffnen kann, ist derzeit noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 09:00 Uhr

Ostern in SH: Kirchen rufen zur Zuversicht auf

Auch in Schleswig-Holstein feiern die Kirchen das Osterfest. Es sei ein Hoffnungsfest und es gebe Grund zur Zuversicht und Geborgenheit, heißt es in der Osterbotschaft der Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt. Ostern heißt in diesem Jahr für die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs aus Hamburg, Mut und Zuversicht weiterzugeben und Kraft und Hoffnung miteinander zu teilen. In ihrer Osterbotschaft ruft sie dazu auf, gute Nachrichten zu verbreiten, die Kraft geben, statt Katastrophenmeldungen zu teilen. Für den katholischen Erzbischof Stefan Heße ist die Osterkerze, die an Ostern in die dunkle Kirche gebracht werde, ein Zeichen dafür, dass an Ostern alles Dunkel besiegt sei und es hell werde. Dieses Licht solle sich auf die Menschen übertragen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 08:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel gewinnt bei FA Göppingen

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel am Samstagabend einen deutlichen Sieg gefeiert. Bei Frisch Auf Göppingen gewannen die Kieler mit 36:29. Damit war das Spiel bereits der 19. Sieg in Folge gegen das Team aus Baden-Württemberg. Bereits zur Pause hatte sich der THW auf 19:14 abgesetzt. Am Dienstag (22.4.) folgt das nächste Spiel im französischen Limoges beim Viertelfinal-Hinspiel der European League. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 08:00 Uhr

Holstein Kiel holt Punkt in Leipzig

Der Tabellenletzte Holstein Kiel hat sich am Sonnabend 1:1 (1:0) von RB Leipzig getrennt. Shuto Machino brachte die Kieler kurz vor der Pause in Führung (44.). Für die Leipziger glich Benjamin Sesko per Strafstoß aus (74.). Durch den Punktgewinn haben die Kieler nun weiter Chancen auf Relegationsrang 16, wo Heidenheim jetzt noch drei Punkte entfernt ist. Am kommenden Sonnabend (26.4.) trifft die Mannschaft auf Borussia Mönchengladbach. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Viele Wolken, ab und zu Sonnenschein, nur selten Regen

Am Ostersonntag gibt es zum Nachmittag teilweise in der Mitte dichte Wolken, aber nur noch selten etwas Regen. Im Süden, vor allem von Stormarn bis ins Herzogtum Lauenburg und zur Lübecker Bucht gibt es zeitweise Sonnenschein und es ist meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) bis rund 18 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher, teils mäßiger Wind aus vorwiegend westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2025 11:00 Uhr

