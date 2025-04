Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.04.2025 12:28 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Heute mehrere Ostermärsche in SH

In Schleswig-Holstein finden heute mehrere Ostermärsche statt. Organisiert werden sie von verschiedenen Friedensinitiativen. Das Motto lautet: "Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg". Unter anderem sind Ostermärsche in Lübeck, Flensburg, Kiel, Neumünster, Wedel (Kreis Pinneberg) und Eutin (Kreis Ostholstein) angekündigt. Am Karfreitag waren laut Polizei zudem bereits 120 Menschen von Schleswig nach Jagel (beide Kreis Schleswig-Flensburg) marschiert. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 13:00 Uhr

Holstein Kiel trifft auf RB Leipzig

Der Tabellenletzte Holstein Kiel ist heute ab 15.30 Uhr bei RB Leipzig zu Gast. Es ist das erste Spiel nach der Entlassung von Sportchef Carsten Wehlmann. Sein Nachfolger Olaf Rebbe wird noch nicht im Leipziger Stadion mit dabei sein. Für die Kieler geht es darum, mit einem Sieg beim Tabellenvierten die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren. Der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt vier Punkte. Es sei noch nichts verloren, sagte KSV-Trainer Marcel Rapp. Er betonte aber auch, dass der Klassenerhalt eine Sensation wäre. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 09:00 Uhr

Wilster: Feuer in Scheune sorgt für hohen Sachschaden

In Wilster (Kreis Steinburg) hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Das Feuer brach laut Polizei in einer Scheune aus und breitete sich auf zwei Carports von angrenzenden Wohnhäusern aus. Auch zwei Autos standen in Flammen, eines davon brannte komplett aus. Gegen 3 Uhr nachts war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei geht von einem 300.000 Euro Sachschaden aus. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 09:00 Uhr

Stromausfall in Meldorf

Ein Großteil der Einwohner von Meldorf im Kreis Dithmarschen hatte am Karfreitag etwa sechs Stunden lang keinen Strom. Laut Feuerwehr waren zum Teil auch die Telefonnetze betroffen. Da vermutlich auch die Notrufe von der Störung betroffen waren, wurde bei der Feuerwehr Meldorf eine Anlaufstelle für die Bewohner eingerichtet. Die Ursache der Störung ist noch unklar. Ersten Informationen zufolge geht die Feuerwehr von einem Problem im Niederspannungsnetz aus. Gegen 22 Uhr war die Störung behoben. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 08:00 Uhr

Regeln für Osterfeuer in SH

Der Landesfeuerwehrverband mahnt zur Vorsicht bei Osterfeuern. Wer ein sogenanntes Brauchtumsfeuer - also ein öffentliches Osterfeuer - plant, sollte Regeln beachten, wie Landesbrandmeister Jörg Nero erklärte. Osterfeuer müssen grundsätzlich bei der Ordnungsbehörde angemeldet sein. Für kleinere, nicht-öffentliche Lagerfeuer gilt das meist nicht. Verbrannt werden darf nur trockenes, unbehandeltes Holz. Außerdem, so Nero, sollte zu Gebäuden und Bäumen ein Sicherheitsabstand von 50 Metern, zu Straßen von 100 Metern eingehalten werden. Brandbeschleuniger wie Benzin seien tabu. Der Naturschutzbund NABU ruft dazu auf, vor dem Anzünden umzuschichten, damit keine Tiere unter den Holz- und Reisighaufen verbrennen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Mix aus Wolken, Regen und Sonne

Heute ist es überwiegend stark bewölkt und zeitweise regnet es, dabei zeitweise auch mal länger trocken. Zumindest stellenweise gibt es größere Auflockerungen mit Chancen auf etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 12 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Es weht schwacher, an den Küsten mäßiger Nordwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 08:00 Uhr

