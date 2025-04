Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.04.2025 12:29 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Wird Robert Habeck sein Bundestagsmandat niederlegen?

Robert Habeck (Grüne) will sich offenbar aus dem Bundestag zurückziehen. Wie der "Spiegel" berichtet, wolle Habeck sein Mandat nur noch bis zur parlamentarischen Sommerpause behalten. Das Blatt beruft sich auf Parteikreise. Nachrücken soll den Informationen zufolge die 25-jährige Grünen-Politikerin Mayra Vriesema, die wie Habeck aus Schleswig-Holstein stammt. Robert Habeck hat die Informationen noch nicht bestätigt. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 12:00 Uhr

Mehrere Verletzte nach Feuer in Flensburger Flüchtlingsunterkunft

In Flensburg hat es in der Nacht in der Flüchtlingsunterkunft an der Ballastbrücke gebrannt. Laut Feuerwehr mussten 16 Menschen das Gebäude verlassen. Fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Die anderen wurden in ein Hotel gebracht. Das Gebäude ist unbewohnbar, die Ursache für das Feuer soll die Kriminalpolizei nun herausfinden. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 12:00 Uhr

Haus nach Dachstuhlbrand in Neumünster unbewohnbar

In Neumünster-Einfeld ist am Donnerstagabend (17.4.) der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brand geraten. Laut Feuerwehr konnten sich zwei Personen rechtzeitig ins Freie retten. Die Helferinnen und Helfer waren mehr als drei Stunden im Einsatz und mussten für die Löscharbeiten auch Teile des Daches abnehmen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 12:00 Uhr

Feuer in Werkstatt in Hohn - keine Verletzten

In Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Feuerwehr am späten Donnerstagabend zu einem Einsatz ausgerückt. Dort ist eine Werkstatt ausgebrannt. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes waren darin unter anderem landwirtschaftliche Geräte und Farbe gelagert. Die Helfer waren bis in die Nacht im Einsatz und konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und ein Pflegeheim überspringen. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 12:00 Uhr

Handball-Bundesliga: Sieg für die SG-Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt hat in Leipzig einen 33:31-Auswärtssieg errungen. Lasse Möller war mit seinen 13 Toren der Spielmacher. Laut Mannschaftskapitän Johannes Golla befindet sich der 28-jährige Däne aktuell in der Form seines Lebens. Mit dem Sieg verdrängte die SG den THW Kiel von Platz 4 der Handball-Bundesliga. In der zweiten Handball-Bundesliga verschaffte sich der VfL Lübeck-Schwartau weiter Luft im Abstiegskampf. Das Team gewann mit 34:31 in Nordhorn, blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und hat für den Moment drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 11:00 Uhr

80. Jahrestag: Zerstörung Helgolands im Zweiten Weltkrieg

Helgoland (Kreis Pinneberg) erinnert am Karfreitag (18.4.) an die Bombardierung der Insel vor 80 Jahren. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel gedenken mit einem Gottesdienst und einer Kranzniederlegung der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Am 18. April 1945 bombardierte die Royal Air Force die Insel. Kurz zuvor wollte eine Widerstandsgruppe das Eiland friedlich übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 11:00 Uhr

Fußball: Unentschieden zwischen Weiche Flensburg und VfB Lübeck

In der Fußball-Regionalliga Nord haben sich Weiche Flensburg und der VfB Lübeck am Donnerstagabend 1:1 getrennt. Die Flensburger Führung zur Pause konnte der VfB im zweiten Durchgang noch ausgleichen. In der Tabelle bleibt Weiche auf Rang 13, die Lübecker sind auf Platz 9. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 10:00 Uhr

Ökumenischer Kreuzweg Lübeck an Karfreitag

Mehrere hundert Gläubige treffen sich jedes Jahr an Karfreitag in der Jakobi-Kirche in Lübeck, um den ökumenischen Kreuzweg zu gehen. Bereits zum 20. Mal findet er in diesem Jahr statt. Das Motto ist "Angst in der Welt - Haltung üben". Mit einem Holzkreuz ziehen die Teilnehmenden von der Jakobi-Kirche in der Altstadt über fünf Stationen zum Jerusalemsberg außerhalb der Innenstadt. Sie erinnern in Reden, Gebeten und Liedern an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Auf der Strecke kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Kreuzweg soll den Weg nachstellen, den Jesus der Überlieferung nach vom Ort seiner Verurteilung bis zum Ort seiner Hinrichtung gegangen sein soll. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 09:00 Uhr

Elmshorn: Kellerbrand hat zu Verspätungen bei der Bahn geführt

Die Feuerwehr in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am frühen Donnerstagabend in der Nähe des Bahnhofs im Einsatz gewesen. Grund war ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Holstenplatz. Laut Polizei wurde eine Frau ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Vom Brand betroffen war auch der Bahnverkehr. Kurzzeitig gab es eine Sperrung. Nach Angaben der Bahn mussten Reisende der Linien RE 6, 7 und 70 am Abend mit Verspätungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: wolkig, nass und frisch

Am Nachmittag zeigen sich viele, oft dichte Wolken und es gibt teils schauerartigen Regen, der im zum Abend nachlässt. Dabei gibt es kaum oder nur vorübergehend Auflockerungen. Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) bis 12 Grad in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg), vereinzelt leicht darüber. Es weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise böiger Nord- bis Nordwestwind, der zum Abend hin nachlässt. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2025 08:00 Uhr

