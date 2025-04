Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.04.2025 07:50 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 17. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zwischen Elmshorn und Itzehoe: Zugverspätungen nach Blitzeinschlag

Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe kann es aktuell auf den Linien RB61 und RB71 zu Verspätungen und Ausfällen kommen, teilt die Nordbahn mit. Grund sei ein Blitzeinschlag, infolgedessen ein Bauzug liegengeblieben sei. Außerdem sei es zu mehreren Bahnübergangsstörungen gekommen. Gegen 7.30 Uhr teilte die Nordbahn mit, dass ein weiterer Zug zwischen Tornesch und Pinneberg liegengeblieben sei. Wie lange die Störungen voraussichtlich andauern werden, sagte das Unternehmen nicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 09:30 Uhr

Bilanz Katzenkastration: Für die Frühjahrsaktion reichte erstmals das Geld

Die sogenannte Katzen-Kastrations-Aktion in Schleswig-Holstein konnte im Frühjahr zum ersten Mal über den gesamten Zeitraum hinweg durchgeführt werden. Bisher wurde sie immer abgebrochen, weil das Geld aufgebraucht war, heißt es von der Tierärztekammer. Von Mitte Februar bis Ende März wurden laut Landwirtschaftsministerium fast 1.900 Katzen kastriert. Für die Aktion gab es zusätzliches Geld aus der Umweltlotterie - damit sind aktuell insgesamt 114 Tausend Euro im Topf. Die sollen für die nächste Aktion im Herbst verwendet werden. Rund 75.000 freilebende Katzen leben Schätzungen zufolge in Schleswig-Holstein. Ziel der zwei Mal jährlich stattfindenden Aktion ist es, die Zahl der verwilderten Katzen zu begrenzen und damit auch die überfüllten Tierheime zu entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 07:00 Uhr

Eggebek: Feuerwehr rettet Kalb aus Graben

In Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburgist am Abend ein Kalb gerettet worden. Laut Feuerwehr stand es bis zum Kopf in einem Wasser-Graben. Es konnte sich offenbar nicht aus eigener Kraft befreien, weil es geschwächt war. Die Feuerwehr konnte das Kalb nach zwei Stunden aus dem Graben befreien. Das Tier ist nicht verletzt und wohlauf. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 09:30 Uhr

Reisewelle vor Osterwochenende erwartet

Es wird eine große Reisewelle vor dem kommenden Osterwochenende erwartet - sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden. So rechnet der ADAC damit, dass es rund um Lübeck und in Richtung der Ostsee-Urlaubsorte wieder voll wird. Dazu kommen mehrere Baustellen auf der A1, die dort voraussichtlich für zusätzliche Verkehrsbehinderungen sorgen. Der ADAC rät Autofahrerinnen und -fahrern, deshalb mehr Zeit einzuplanen. Der verkehrsreichste Tag wird nach Einschätzung der Verkehrsexperten der Gründonnerstag sein. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 07:00 Uhr

B75 bei Bad Oldesloe: Autos krachen frontal zusammen

Bei einem Unfall auf der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind dort am Mittwochnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Bundesstraße war in Höhe Blumendorf etwa eine Stunde in beiden Richtungen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 06:00 Uhr

THW Kiel verliert nach Pokal-Triumph in der Bundesliga

Drei Tage nach dem Gewinn des DHB-Pokals hat Handball-Rekordmeister THW Kiel zuhause gegen die Füchse Berlin verloren. Durch das 34:36 (14:18) im Bundesliga-Topspiel am Mittwochabend ist die deutsche Meisterschaft kein Thema mehr. I NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Anfangs Regen, später trocken

Am Donnerstag gibt es anfangs vereinzelt Nebel und viele Wolken - vor allem in der Nordwesthälfte gibt es noch zeitweise Regen, am Morgen ist der teilweise schauerartig, vereinzelt gewittrig. Ansonsten ist es überwiegend trocken. Hier und da gibt es Auflockerungen mit Chancen auf etwas Sonne. Es ist kühler als zuletzt bei Höchstwerten von 11 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee auch frischer und abschnittsweise stark böiger Wind, meist aus Nordwest bis Nord. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2025 07:00 Uhr

