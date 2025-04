Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.04.2025 07:34 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 16. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Vermisste Frau aus Noer: Fall bei ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY"

Der Fall der seit fast vier Wochen vermissten 43-jährigen Frau aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" sein. Die leitende Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt wird am Abend zu Gast sein: "Wir hoffen auf jeden Hinweis aus der Bevölkerung, zum Beispiel auch von Urlaubern, die inzwischen wieder in die Heimat zurückgekehrt sind." Polizei und Staatsanwaltschaft suchen zum Beispiel nach Hinweisen zu einem grauen Sprinter und zum Handy der Vermissten - einem Samsung Galaxy A53. Es gibt auch neuere Hinweise, denen die Polizei eigenen Angaben zufolge nachgeht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Tanja K. wohl nicht mehr am Leben ist. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2025 07:00 Uhr

Run auf Kleinen Waffenschein in Schleswig-Holstein

Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein besitzen den Kleinen Waffenschein. Laut Innenministerium waren es zum Ende des vergangenen Jahres rund 42.000 – etwa 2.000 mehr als noch 2023. Wer den Kleinen Waffenschein hat, darf Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit mit sich führen – darf sie aber nur bei Notwehr einsetzen. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren stetig nach oben gegangen. 2015 besaßen demnach knapp unter 10.000 Schleswig-Holsteiner den kleinen Waffenschein. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft in Schleswig-Holstein, Torsten Jäger, glaubt vor allem, dass Menschen sich wegen der vielen Berichte über Gewalttaten Sicherheit erkaufen wollen. Er sieht diese Entwicklung mit Sorge. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Immer mehr Schleswig-Holsteiner haben Kleinen Waffenschein Mehr als 42.000 Schleswig-Holsteiner besitzen den Kleinen Waffenschein. Die Gewerkschaft der Polizei ist besorgt. mehr

Urteil: Haushalt 2024 in SH verfassungswidrig

Der Haushalt 2024 der schwarz-grünen Landesregierung war verfassungswidrig. Das haben die Richter am Landesverfassungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) am Dienstag (15. April) entschieden. Die Landesregierung habe nicht ausreichend erläutert, warum Notkredite aufgenommen werden mussten und auch nicht, dass der Haushalt durch die jeweiligen Krisen erheblich belastet wurde, so die Richter. Als eine "deutliche Niederlage für Ministerpräsident Günther" wertete SPD-Landeschefin Serpil Midyatli das Urteil. "Mit Demut nehmen wir diese Entscheidung des Landesverfassungsgerichts auf", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Ole Plambeck. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Urteil: Haushalt 2024 in SH verfassungswidrig Die Landesregierung habe nicht ausreichend erläutert, warum Notkredite aufgenommen werden mussten, so die Richter. mehr

Schloss Gottorf: Größte und teuerste Wikinger-Austellung öffnet

Auf Schloss Gottorf in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) öffnet am Mittwoch die Ausstellung "Wikingerdämmerung - Zeitenwende im Norden". Laut Veranstalter ist es die teuerste und größte Ausstellung, die es im Museum je gegeben hat. Auf 1.000 Quadratmetern werden archäologische Funde und aktuelle Forschungsergebnisse rund um das Ende der Wikingerzeit ausgestellt sowie Schatzfunde aus Gold und Silber und Jahrhunderte alte Schriften gezeigt. Die Ausstellung ist bis 2. November zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2025 07:00 Uhr

Theater Kiel: Generalintendant Karasek erhält Ehrenprofessur

Der Generalintendant des Theaters Kiel, Daniel Karasek ist von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag (15.4.) mit der Ehrenprofessur des Landes ausgezeichnet worden. Das Theater Kiel habe ihm seine Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus zu verdanken, so Günther. Besonders würdigt der Ministerpräsident das von Karasek erdachte Kieler Sommertheater. Das habe sich zu einem monumentalen Kulturangebot entwickelt. Die Ehrenprofessur des Landes wird seit 1967 für hervorragende Leistungen im kulturell-künstlerischen Bereich verliehen. Daniel Karasek ist seit 2006 Generalintendant des Kieler Schauspiels. Sein Vertrag wurde Ende vergangenen Jahres bis zur Spielzeit 2030 verlängert. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2025 09:30 Uhr

HVV erlaubt nachts Ausstieg zwischen Bushaltestellen

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV), der zum Teil auch in Südholstein unterwegs ist, erlaubt Busfahrgästen nach 21 Uhr zwischen Haltestellen auszusteigen. Allerdings muss der Busfahrer dem Ausstieg laut HVV zuvor zustimmen. Passagiere dürfen demnach aussteigen, wenn es keine Sicherheitsbedenken gebe. Die Regelung gilt ab sofort. Tagsüber ist ein vorzeitiger Halt nicht vorgesehen, das Angebot endet mit Betriebsschluss. Ausgeschlossen von dem Angebot ist das dicht besiedelte Hamburger Stadtgebiet innerhalb des sogenannten Rings zwei. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 09:30 Uhr

Weitere Informationen Mehr Sicherheit: Ab 21 Uhr dürfen HVV-Busse auf freier Strecke halten In den Randgebieten des HVV dürfen Busse nun auch zwischen zwei Haltestellen stoppen. Die Regelung gilt außerhalb des Straßenrings 2. mehr

Das Wetter: Wolken und Sonne wechseln sich ab

Am Mittwoch gibt es neben Wolken im Osten längeren Sonnenschein. Zum Abend hin werden es mehr Wolken und von der Elbe und Westküste her sind gebietsweise Regenschauer möglich. In den östlichen Landesteilen ist es meist noch trocken. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Westerland auf Sylt sowie 16 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und bis rund 23 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, gegen Abend kommt er aus Nordwest bis Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 16. April und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2025 | 07:00 Uhr