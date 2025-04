Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.04.2025 08:01 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 15. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Landesverfassungsgericht will Urteil zu Notkrediten verkünden

Die Richter müssen heute entscheiden, ob die Aufnahme von drei Notkrediten zur Finanzierung des Haushaltes 2024 in Schleswig-Holstein rechtens war. Die Landesregierung hatte die Notkredite mit dem Angriffskrieg Russlands, der Corona-Pandemie und der Ostsee-Sturmflut begründet. FDP und SPD klagten im September vergangenen Jahres gegen den Haushalt. Sie kritisierten auch, wofür die Mittel teilweise ausgegeben wurden. Als Beispiel nannten sie den Bau von Radwegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 06:00 Uhr

Schleifähre Arnis fährt nach zwei Jahren Stillstand wieder

Die Schleifähre Arnis im Kreis Schleswig-Flensburg nimmt nach einer Pause von zwei Jahren wieder den Betrieb auf. Die Fähre befördert vor allem Urlauber mit dem Fahrrad von Sundsacker nach Arnis und zurück. Sie musste nach Angaben von Bürgermeister Jens Matthiesen (SSW) instand gesetzt werden. Weil der Stadt dafür das Geld fehlte, wurde vieles an der Fähre in Eigenregie erledigt, so Matthiesen. Die Fähre darf jetzt zunächst fünf Jahre lang fahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 06:00 Uhr

Sechs Verletzte bei Unfall in Kittlitz

In der Nacht zum Dienstag sind in Kittlitz (Kreis Herzogtum Lauenburg) sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei kam ein Auto in einer Kurve von der Salemer Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 18-Jährige. Der Rettungsdienst brachte alle sechs Insassen ins Krankenhaus. Mindestens zwei sind schwer verletzt. Das Auto brannte nach dem Unfall vollständig aus. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 06:00 Uhr

Unterirdisches Stromkabel wird bei Bad Bramstedt verlegt

Bei Bad Bramstedt im Kreis Segeberg starten am Dienstag Bohrungen für ein neues unterirdisches Stromkabel. Nach Angaben von Schleswig-Holstein Netz soll die 110-Kilovolt-Leitung zwischen Bad Bramstedt und dem zehn Kilometer entfernten Hardebek verlegt werden. Die Versorgung soll so sicherer und das Netz stabiler werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Ende des Sommers. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 08:00 Uhr

Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft": Bewerbungsfrist endet

An diesem Dienstag endet die Bewerbungsfrist für den schleswig-holsteinischen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Kleinere Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern konnten mitmachen. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto "Gemeinsam stark für morgen". Gefragt sind Projekte, die das Landleben attraktiv und fit für die Zukunft machen. Mehr als 20 Gemeinden haben bislang dafür ihre Bewerbung abgegeben. Laut Akademie der Ländlichen Räume sind dies deutlich mehr als in den Vorjahren. Anfang Mai will eine Jury eine Vorentscheidung treffen, welche Gemeinden nominiert werden. Wer am Ende gewinnt, bekommt 10.000 Euro und ist automatisch für den Bundeswettbewerb qualifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Regen und Sonne möglich

Am Dienstag ist es heiter bis wolkig. Bis zum Vormittag kann es vereinzelt etwas regnen, zum Abend hin sind bei vielen Wolken einzelne Schauer möglich. Ansonsten ist es aber verbreitet trocken und zeitweise freundlich mit Sonne. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 23 Grad in Rellingen (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2025 07:00 Uhr

