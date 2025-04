Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.04.2025 07:28 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Kiel: Spezialkräfte der Feuerwehr üben für den Ernstfall

Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr üben am Montag (14.4.) in Kiel für den Ernstfall auf See. Das Szenario: Am Pier einer Werft im Stadtteil Friedrichsort brennt ein Öltanker. Der Rauch wird laut Feuerwehr in diesem Fall simuliert durch Nebelmaschinen und Blinklichter. Die Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel werden dann mit einem Hubschrauber zum Übungsort fliegen. Dort seilen sie sich auf das 50 Meter lange Schiff ab und beginnen mit dem Löschen, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Kiel. Für solche Ernstfälle trainieren die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben 80 Stunden im Jahr. Die Spezialkräfte wurden laut Havariekommando in den vergangenen fünf Jahren insgesamt zwölf Mal zu Einsätzen auf Nord- und Ostsee alarmiert. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2025 07:00 Uhr

Zentralklinikum Flensburg: Projekt nimmt Gestalt an

In Flensburg sollen bis 2030 die beiden Kliniken der Diako und der Malteser zu einem neuen Fördeklinikum Katharinen-Hospital zusammengelegt werden. Jetzt wurde der Siegerentwurf eines Ideenwettbewerbs vorgestellt. Sieger ist ein Architekten-Team aus Ludwigshafen und Hannover. Sie haben sich gegen sechs andere Bewerber durchgesetzt. Im September dieses Jahres soll die nächste Planungsphase beginnen. Der Bauantrag soll Mitte 2026 eingereicht werden. Der erste Spatenstich ist für Anfang 2027 geplant. Läuft alles nach Plan, wird in fünf Jahren alles fertig sein. Die Kosten werden auf rund 400 Millionen Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Sieger bei Architektur-Wettbewerb für neues Fördeklinikum Flensburg Klarer Sieg: Einstimmig hat die Jury sich für den gemeinsamen Planungsentwurf von zwei Architekturbüros aus Hannover und Ludwigshafen entschieden. mehr

DHB-Pokal: THW Kiel ist Handball-Pokalsieger 2025

Rekordsieger THW Kiel hat es wieder geschafft: Die Kieler besiegten am Sonntag im Endspiel in Köln die MT Melsungen mit 28:23 (10:9) und sicherten sich so den 13. Pokalerfolg in der Clubgeschichte. Beim sogenannten Final Four hatte der THW Kiel bereits am Sonnabend im Halbfinale die Rhein-Neckar Löwen bezwungen. "Es überwiegt der maximale Stolz auf die Jungs, auf meine Mannschaft", sagte Kiels Coach Filip Jicha nach dem Finale. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen "Mentalitätsmonster" des THW Kiel holen in Köln den DHB-Pokal Der Handball-Rekordchampion lässt im Endspiel des Turniers in Köln eindrucksvoll seine Muskeln spielen und straft mit dem Pokalsieg seine Kritiker Lügen. mehr

Mann stirbt nach Schlägerei in Diskothek in Trittau

In Trittau im Kreis Stormarn sind Polizei und Rettungskräfte in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz vor einer Diskothek ausgerückt. Gegen 2 Uhr wurden die Beamten nach eigenen Angaben zur Großraumdiskothek "Fun-Parc" gerufen. Dort habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, teilte die Polizei mit. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb. Fünf weitere Personen sollen leicht verletzt worden sein. Zahlreiche Partygäste hätten den Rettungseinsatz behindert, sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck. Ein Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission ermitteln jetzt wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdeliktes. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Trittau: Mann stirbt nach Schlägerei in Diskothek Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen. Es gibt ein Online-Portal, in dem Zeugen Fotos und Videos hochladen können. mehr

Das Wetter: Erst Nebel, dann wolkig und etwas Regen

Am Montag ist es nach Frühnebel oft wolkig. Örtlich kann es auch regnen. Ab dem Nachmittag überall trockener. Höchstwerte 12 Grad in Westerland auf Sylt bis 18 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Schwacher bis mäßiger, von Südwest später auf Nordost drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 14. April und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2025 | 06:00 Uhr