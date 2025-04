Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.04.2025 12:05 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Scheune auf Pferdehof in Blumenthal abgebrannt

In Blumenthal im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Sonnabend eine Scheune gebrannt. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, stand das komplette Gebäude des Pferdehofes bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Gebäude übergriff. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Verbrennungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Alle Tiere konnten gerettet werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2025 12:00 Uhr

Mann stirbt nach Schlägerei in Diskothek in Trittau

In Trittau im Kreis Stormarn sind Polizei und Rettungskräfte in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz vor einer Diskothek ausgerückt. Gegen 2 Uhr wurden die Beamten zur Großraumdiskothek "Fun-Parc" in Trittau gerufen. Dort habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, teilte die Polizei mit. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz Rettungsmaßnahmen noch vor Ort verstarb. Ob er durch ein Messer oder einen spitzen Gegenstand tödlich verletzt wurde, werde derzeit ermittelt. Fünf weitere Personen sollen leicht verletzt worden sein. Ein Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht, nach ihm werde mit Hochdruck gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission ermitteln jetzt wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdeliktes. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2025 12:00 Uhr

Kieler Polizei beschlagnahmt ein Kilogramm Cannabis

Die Kieler Polizei hat am späten Sonnabend bei einem Mann am Hauptbahnhof ein Kilogramm Cannabis entdeckt. Der 39-Jährige habe die Droge in seinem Rucksack transportiert, berichten die Beamten. Sie fanden einen durchsichtigen Beutel voller Cannabisblüten. Außerdem brachte der Rucksack noch etwa fünf Gramm Meth-Amphetamin, eine Ampulle Kokain und diverse rezeptpflichtige Medikamente zutage. Der Mann hatte auch noch zwei Messer bei sich. Er muss sich nun sämtlicher Gesetzesverstöße verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2025 10:00 Uhr

Handball: THW Kiel im Finale des DHB-Pokals

Rekordsieger THW Kiel darf weiter vom 13. Pokal-Triumph träumen: Beim sogenannten Final Four besiegte der THW die Rhein-Neckar Löwen nach Verlängerung mit 32:31. Die Rhein-Neckar Löwen führten nach 25 Minuten bereits mit fünf Toren Vorsprung, mussten dann aber auf ihren fünffachen Torschützen Martinovic aufgrund einer Verletzung verzichten. So konnte Kiel den Rückstand wieder aufholen, doch zum Sieg in der regulären Spielzeit reichte es nicht. 28:28 hieß es nach 60 Minuten. Es folgte die Verlängerung, in der sich der THW kurz vor Schluss auf zwei Tore absetzen konnte und am Ende gewann. Heute Nachmittag (15.35 Uhr) trifft der Rekord-Pokalsieger im Endspiel auf die MT Melsungen. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2025 08:00 Uhr

Krabbenfischer in der Nordsee leiden unter geringem Bestand

Gepulte Krabben kosten laut dem Hotel- und Gaststättenverband zurzeit rund 60 Euro pro Kilo. Der Grund: Die Fangmengen sind laut der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer auf einem historisch niedrigen Stand. Der Wittling, ein Fressfeind der Krabben, mache dem Bestand zusätzlich zu schaffen, sagt der Büsumer Fischer André Claußen. Seit vergangenem Jahr gibt es laut Claußen eine Wittlingsschwemme - und deshalb noch weniger Krabben als die Jahre zuvor. "Wir haben wenig gefangen. Seit Oktober haben wir eigentlich so gesehen gar kein Geld verdient, und das wird jetzt immer knapper." Er spricht von einer der schwierigsten Zeiten in der Fischerei. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolkig und zeitweise Schauer

Am Nachmittag wird es von der Westküste und Elbe her wechselnd bewölkt bis wolkig und zeitweise sind Schauer und vereinzelt auch Gewitter möglich. Am Abend wird es in Nordfriesland und Dithmarschen meist wieder trocken mit größeren Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland), 17 Grad in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und bis 19 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, abschnittsweise böig auffrischender und von Südost auf Südwest bis West drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2025 08:00 Uhr

