Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.04.2025 10:38 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Pinneberg: Vier Schwerverletzte bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Pinneberg sind Freitagnacht vier junge Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 19-Jähriger auf der Halstenbeker Straße die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen eine Brücke sowie ein Verkehrsschild. Er und seine drei 18 Jahre alten Beifahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Polizei vermutet zu hohe Geschwindigkeit. Erlaubt war Tempo 30. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 11:00 Uhr

Waffenkontrolle am Bahnhof Heide

Am Bahnhof in Heide haben am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei Beamte des Reviers Heide und der Bundespolizei insgesamt 150 Personen auf Waffen kontrolliert. Die Beamten stellten vier Messer sicher. Außerdem hatten zwei Personen größere Mengen Rauschmittel dabei. Seit Ende 2024 ist es verboten, Waffen und Messer in Bussen und Bahnen griffbereit mitzuführen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 10:00 Uhr

Kreis Stormarn: Feuerwehr übt Großtierrettung

Die Feuerwehr in Schleswig-Holstein muss immer häufiger große Tiere wie Pferde, Kühe oder Hirsche aus misslichen Lagen befreien. Sogenannte Großtierrettungen haben laut Landesfeuerwehrverband zugenommen. Deswegen üben Feuerwehrleute heute im Kreis Stormarn, wie sie die Tiere unbeschadet retten können. Ausgebildet werden sie dabei von einem bundesweit gefragten Experten aus Wattenbek. Laut Landesfeuerwehrverband ist die Zahl dieser Rettungseinsätze gestiegen, weil häufiger die Feuerwehr gerufen wird. Früher seien die Tiere einfach im Rahmen von Nachbarschaftshilfe von Landwirten rausgezogen worden. Das gebe es heute immer weniger, so der Verband, auch weil weniger landwirtschaftliche Betriebe existierten. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 10:00 Uhr

Parkgebühren in Urlaubsorten steigen

In vielen Ferienorten steigen die Parkgebühren. Das hat eine Umfrage in ausgewählten Urlaubsorten von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Demnach hat die Hälfte der befragten Urlaubsorte die Parkgebühren bereits erhöht, andere überlegen noch - nur in wenigen Orten wie Büsum gibt's keine Erhöhung. In St.Peter-Ording müssen Gäste für das Strandparken im Schnitt 3 Euro mehr bezahlen. Dahme an der Ostsee hat um 50 Cent pro Stunde erhöht, das Tagesticket kostet nun 10 Euro statt vorher 7,50 Euro. Auch in Heiligenhafen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer tiefer in die Tasche greifen. Zudem wurden bislang kostenfreie Parkplätze in kostenpflichtige umgewandelt. Die Stadt finanziert damit den kostenlosen Stadt-Busverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 09:00 Uhr

Vermisste aus Noer: Staatsanwaltschaft wendet sich an Öffentlichkeit

Seit dem 21. März ist eine 43 Jahre alte Frau aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vermisst. Es gibt bislang keine Spur von ihr. "Ein Mensch kann sich natürlich auch freiwillig absetzen",sagt Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt. "Auf der anderen Seite: Wenn jemand einen Menschen tötet und den Leichnam versteckt, dann sieht das genauso aus." Tanja K. sei Mutter und habe sich in stabilen Lebensverhältnissen bewegt, erklärt die Staatsanwältin. Daher vermuten Polizei und Staatsanwaltschaft ein Gewaltverbrechen. Der Fall wird am kommenden Mittwoch (16.4.) in der ZDF Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 08:00 Uhr

Dänemark verlängert Grenzkontrollen

Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere sechs Monate. Das Justizministerium in Kopenhagen begründet dies damit, dass die Terrorbedrohung unverändert ernst sei. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: freundlich und sonnig

Zu Beginn ist es gebietsweise wolkig. Im Tagesverlauf wird es zunehmend freundlich oder sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad auf den Halligen und bis 20 Grad in Tornesch (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2025 08:00 Uhr

