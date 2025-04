Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.04.2025 07:29 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Ferienbeginn in SH: Hohes Verkehrsaufkommen erwartet

Zum ersten Ferientag in Schleswig-Holstein rechnet der ADAC vor allem am Freitag und Sonnabend mit vollen Straßen im Land. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten wegen der zahlreichen Baustellen mindestens eine halbe Stunde zusätzlich einplanen, auf der A1, der A7 und der A23 laut ADAC sogar noch mehr. Auch am Hamburger Flughafen wird es voll: Der Airport rechnet am Freitag mit 25.000 abfliegenden Passagieren, dem bisher stärksten Reisetag in diesem Jahr. Die grundsätzliche Empfehlung in der Ferienzeit: mindestens zwei Stunden vor Abflug da sein. Der Straßenverkehr dürfte sich am Sonntag normalisieren, bevor das Aufkommen rund um die Osterfeiertage und vor allem am Gründonnerstag voraussichtlich wieder deutlich zunehmen wird. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2025 07:00 Uhr

Bundesrat entscheidet über leichteren Wolfsabschuss - SH enthält sich

Die EU könnte es bald rechtlich einfacher machen, Wölfe abzuschießen. Mecklenburg-Vorpommern will die Bundesregierung mit einem Antrag am Freitag im Bundesrat dazu auffordern, jetzt auch zügig deutsche Gesetze zu ändern. Die schleswig-holsteinische Landesregierung ist sich diesbezüglich nicht einig und wird sich deshalb im Bundesrat bei der Abstimmung über den Antrag enthalten. Der thematisiert die Besorgnis der Bevölkerung vor den wachsenden Wolfsbeständen und fordert vom Bund rechtssichere Lösungen für einen begrenzten Wolfsabschuss. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz von der CDU unterstützt diesen Ansatz. Umweltminister Tobias Goldschmidt von den Grünen hingegen meint, es gebe bereits jetzt ausreichende Möglichkeiten, Problemwölfe zu schießen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2025 06:00 Uhr

Erste Osteranreise-Welle zu den Nordseeinseln beginnt

Die Osterferien haben begonnen - und das nicht nur in Schleswig-Holstein. Insgesamt 14 Bundesländer haben spätestens heute Mittag frei. Die Autozüge nach Sylt und die Fähren nach Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland) sind dabei gute Indikatoren für hohes Verkehrsaufkommen. Beim Syltshuttle und für die Überfahrt nach Föhr sind die Verbindungen am Freitagnachmittag ausgebucht - so auch der gesamte Sonnabend. Wer spontan mit dem Pkw an den Terminals erscheint, muss mit langen Wartezeiten rechnen - im Extremfall bis in die Abendstunden. Der alternative "Blaue Autozug" hat noch einige freie Termine. Auch am Sonntag (13.4.) sind die Fahrten mittags und nachmittags überall ausgebucht. Am Montag gibt es jedoch wieder viele freie Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2025 06:00 Uhr

Veterinärämter in vielen Kreisen überfordert

Vor einem Monat hatten heimlich gedrehte Aufnahmen einer Tierschutzorganisation für Aufsehen gesorgt: sie zeigten Hunderte Schweine in einem heruntergekommenen, verschimmelten Stall im Kreis Segeberg. Wie kann es sein, dass dies den Behörden nicht auffiel? Der Tierschutzbund spricht von einem "riesigen strukturellen Problem" - und fordert deutlich mehr Kontrollen, um Missstände in Betrieben aufzudecken. In den Kreisen Nordfriesland, Segeberg oder Stormarn sind Stellen aktuell nicht voll besetzt - oder Mitarbeitende sind langzeiterkankt. Der Kreis Herzogtum Lauenburg konnte zum Beispiel im vergangenen Jahr lediglich 0,4 Prozent der kontrollpflichtigen Betriebe kontrollieren - die interne Zielvorgabe liegt bei 10 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2025 06:00 Uhr

Flensburg: Frau stirbt in Linienbus nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Flensburg ist gestern eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr am Abend ein Linienbus im Adelbyer Kirchenweg auf ein bremsendes Auto auf. Eine 72-jährige Frau erlitt im Bus tödliche Verletzungen. Weitere Personen kamen den Angaben zufolge leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt - ab und zu Sonne

Am Freitag gibt es neben durchziehenden, abschnittsweise dichteren Wolken auch Aufheiterungen mit zeitweiligem Sonnenschein. Es ist meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 16 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Es weht mäßiger bis frischer Nordwest- bis Westwind mit starken, an der Ostsee auch stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2025 08:00 Uhr

