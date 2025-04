Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 10.04.2025 08:11 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 10. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Autonome Schifffahrt in Kiel nimmt Fahrt auf

Die "MS Wavelab" aus Kiel soll den Weg für die autonome Schifffahrt auf der Kieler Förde ebnen. Im Rahmen des Projekts "Digitale Testfelder Wasserstraßen" wird an dem Schiff geforscht. Laut einem der Projektpartner kann die "Wavelab" nun autonom von einem Punkt zum anderen fahren, dabei Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen. Ein Mensch bleibe weiterhin an Bord, um die Fahrt zu überwachen und im Notfall einzugreifen, heißt es. In zwei Jahren könnte das Schiff vollständig autonom fahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 09:30 Uhr

Hermann Görings Villa auf Sylt steht zum Verkauf

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) steht ein besonderes Haus zum Verkauf. Bei einem Reetdachanwesen in Wenningstedt handelt es sich nach Angaben der Denkmaldatenbank Schleswig-Holstein "um das einzige überlieferte Privathaus" des Hitler-Vertrauten und Kriegsverbrechers Hermann Göring. Das 200 Quadratmeter große Haus liegt demnach auf einem 7.755 Quadratmeter großen Grundstück und bietet unverbaute Ausblicke auf die Dünenlandschaft und die Nordsee. Makler der Immobilie ist Sylt Sotheby's. Zum Preis heißt es nach Medienberichten, dass zwischen 15 und 18 Millionen Euro für die Immobilie verlangt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 09:30 Uhr

Norderstedt: Eintritt im Erlebnisbad "Arriba" wird teurer

Der Stadtwerkeausschuss in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat am Mittwochabend in seiner Sitzung neue Eintrittspreise für das Erlebnisbad "Arriba" beschlossen. Die Preisänderungen sollen laut Beschlussvorlage ab dem 1. Juni gelten. Für Kinder und Erwachsene steigen die Preise je Karte um einen Euro. Ein Erwachsener bezahlt demnach für einen dreistündigen Besuch werktags dann 10,50 Euro. Familien müssen je nach Tarif etwa vier oder fünf Euro mehr bezahlen. Ein Saunabesuch wird um zwei Euro teurer. Das Ziel der Erhöhung sei es, "einen dauerhaft nachhaltigen Badebetrieb sicherzustellen", heißt es in der Beschlussvorlage. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 09:30 Uhr

Koalitionsvertrag von Union und SPD steht - Reaktionen aus SH

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Koalitionsvertrag im Bund als das richtige Signal für Deutschland, Europa und die Welt bezeichnet. Er sagte am Mittwoch, der Koalitionsvertrag sei die gemeinsame Antwort von Union und SPD auf die Herausforderungen unserer Zeit. Der Ministerpräsident lobte unter anderem die geplante Senkung der Stromsteuer und die Reduzierung von Umlagen und Netzentgelten. Schleswig Holsteins SPD-Chefin Serpil Midyatli hofft, dass die Themen Rente, Mindestlohn und frühkindliche Bildung gestärkt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 08:00 Uhr

Probleme mit Digitalisierung? Kostenlose Beratungsangebote in SH

Vier von zehn Deutschen geben an, bei der Nutzung von PCs, Tablets und Co. überfordert zu sein. Das ist das Ergebnis einer Studie der Initiative "Digitaltag". In Schleswig-Holstein gibt es dafür 30 Hilfseinrichtungen, damit niemand bei der zunehmenden Digitalisierung abgehängt wird. Denn viele alltägliche Dinge, wie das Deutschlandticket oder bestimmte Behördengänge, funktionieren oft nur noch digital. Das Land kann laut Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) allerdings nur den Start solcher Beratungseinrichtungen finanzieren. Jährlich seien das bis zu drei Angebote. Darüber hinaus sieht er auch in Zukunft das Ehrenamt gefragt. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 08:00 Uhr

an Schulen in SH? Zu wenig Personal und Platz

Die Bildungsgewerkschaft GEW blickt mit Sorge auf das kommende Schuljahr. Denn ab 2026 sollen Grundschüler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. An vielen Orten gibt es jedoch zu wenig Personal und keine passenden Räume. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zum Beispiel muss eine Grundschule bereits ab Sommer die bestehende Ganztagsbetreuung einschränken. 30 Kinder verlieren ihren Betreuungsplatz. Die Schulleitung bedauert den Umstand, der Elternbeirat zeigte sich empört. Der Schulverband kennt das Problem und verweist auf eine noch laufende Machbarkeitsstudie für Schulen in Bad Bramstedt. Die soll zeigen, an welchen Schulen mehr Platz geschaffen werden könnte. Erste Ergebnisse sollen im Mai vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 08:00 Uhr

Flensburg: Prozessauftakt um Waffensammler aus Nordfriesland

In Flensburg steht ab Donnerstag ein 68 Jahre alter Man aus Nordfriesland vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, unter anderem 2017 in seinem Wohnhaus unerlaubt Waffen gelagert zu haben. Es ist bereits der dritte Anlauf für das Verfahren. 2022 wurde der Prozess aus Krankheitsgründen abgesagt, 2023 gab es einen Ablehnungsgesuch gegen die zuständige Richterin. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen ein und fünf Jahren. Der Prozess findet wegen der vielen sichergestellten Waffen, Munition und Pyrotechnik aus Platzgründen in Flensburg statt im Amtsgericht Husum statt. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 09:30 Uhr

Mann aus Wedel wegen versuchten Mordes vor Gericht

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) muss sich von Donnerstag an ein Mann aus Wedel (Kreis Pinneberg) wegen versuchten Mordes verantworten. Laut Anklage soll der damals 29-Jährige im Oktober 2024 versucht haben, seine Freundin während eines Streits umzubringen. Trotz einer schweren Kopfverletzung und mehrerer Schnittwunden konnte die 25-Jährige fliehen. Passanten fanden die Frau schwer verletzt in der Wedeler Innenstadt. Sie überlebte die Tat. Laut einer Sprecherin des Landgerichts sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 09:30 Uhr

Eishalle in Timmendorfer Strand: Eis-Aufbereitungsmaschine brennt

Im Eissport- und Tenniscentrum in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr war gegen 23 Uhr die Aufbereitungsmaschine für die Eisfläche in Flammen aufgegangen. 80 Feuerwehrleute aus Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz und Hemmelsdorf waren vor Ort. Sie zogen die Maschine vor die Tür und konnten sie dort löschen. Am Eissport- und Tenniscentrum entstand nur minimaler Schaden. Die Aufbereitungsmaschine ist nicht mehr einsetzbar. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 09:30 Uhr

Das Wetter: Morgens bewölkt, später auch Sonne möglich

Morgens ist es zunächst wolkig, im Laufe des Tages kann es zunehmend heitere Phasen mit Sonnenschein geben. In den meisten Regionen bleibt es trocken. Am Abend wird es von Nordwesten her allmählich wieder wolkiger. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und bis rund 16 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2025 08:00 Uhr

