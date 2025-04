Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 09.04.2025 08:11 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 9. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

A21 und B404 bei Kirchbarkau: Spontane Vollsperrung

Die B404 zwischen Kirchbarkau (Kreis Plön) und der A21-Anschlussstelle Nettelsee wird heute spontan zwischen 9 Uhr und 16 Uhr gesperrt. Laut Autobahn GmbH hat die hohe Belastung durch Fahrzeuge im Baustellenbereich zu erheblichen Schäden der Fahrbahn geführt. Die muss jetzt saniert werden - und das ist demnach nur unter einer Vollsperrung möglich. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2025 05:30 Uhr

Blauzungenkrankheit: Tierärztekammer ruft zur Impfung auf

Die Tierärztekammer Schleswig-Holstein befürchtet auch in diesem Jahr immense Schäden durch die Blauzungenkrankheit. Im vergangenen Jahr hat das Virus im Land Hunderten Schafen, Ziegen und Rindern das Leben gekostet. Die Krankheit wird durch Gnitzen - eine Mückenart - übertragen. In diesem Jahr ist das Virus schon da. Die Tierärztekammer rechnet deshalb damit, dass sich die Seuche schneller und früher ausbreitet. Seit vergangenem Jahr gibt es zwar eine Impfung, die auch vom Land bezuschusst wird. Allerdings ist der Impfstoff nicht immer und überall verfügbar. Das Land und die Tierärztekammer rufen Viehhalter weiter dazu auf, ihre Tiere impfen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2025 08:00 Uhr

Schwertransporter blockiert B200 bei Jörl

Ein Schwertransporter ist in der vergangenen Nacht auf der B200 bei Jörl im Kreis Schleswig-Flensburg von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.

Geladen hatte er laut Polizei einen etwa 80 Meter langen Flügel für ein Windkraftrad. Die Bergung läuft seit etwa 6.30 Uhr. Die B200 in Richtung Husum (Kreis Nordfriesland) ist in Höhe Großjörlfeld in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Behinderungen dauern, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2025 07:30 Uhr

Unfall mit Schweinelaster bei Jagel: A7 wieder frei

Die Vollsperrung auf der A7 ist zwischen Schleswig-Jagel und Owschlag (Kreis Schleswig-Flensburg) wieder aufgehoben. Laut der Autobahnpolizei Schuby rollt der Verkehr dort seit etwa 20 Uhr am Dienstag (8.4.) wieder. Am Dienstagmittag war hier ein mit 700 lebenden Ferkeln beladener Lkw verunglückt. Das Fahrzeug lag danach auf der Seite. Der Fahrer und der Beifahrer des Lkw blieben den Angaben zufolge unverletzt. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Tiere in einen anderen Lastwagen umgeladen waren. Anschließend bargen Experten das Fahrzeug und reinigten die Fahrbahn. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2025 08:00 Uhr

Unbekannte sprengen in Norderstedt einen Geldautomaten

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am frühen Morgen ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizei hatten Anwohner gegen 3.30 Uhr eine Explosion an dem Automaten gemeldet - er steht neben einem Kiosk an der Landesgrenze zu Hamburg. Der Kiosk wurde beschädigt, droht laut Polizei aber nicht einzustürzen. Der Bereich ist nun abgesperrt. Es wurde niemand verletzt. Ob Geld gestohlen wurde, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2025 06:30 Uhr

Das Wetter: Wolken und Sonne im Mix

Heute gibt es zum Teil dichtere Wolken. Häufig scheint aber auch die Sonne. Am freundlichsten ist es an der Ostsee. Es bleibt meist trocken, nur vereinzelt kann es ein wenig regnen. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 15 Grad am Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2025 08:00 Uhr

