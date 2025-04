Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 08.04.2025 08:01 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 08. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Gute Buchungslage in SH vor Ostern

Die Buchungslage vor Ostern ist nach Angaben der Tourismusagentur Schleswig-Holstein gut. In vielen Regionen liege die Auslastung sogar über dem Vorjahresniveau. An der Nordsee meldet etwa die Insel Amrum (Kreis Nordfriesland) rund 80 Prozent belegte Unterkünfte, in Büsum (Kreis Dithmarschen) sind es zu Ostern über 85 Prozent. Auch auf der Ostseeinsel Fehmarn (Kreis Ostholstein) sowie in Heiligenhafen und Travemünde (beides Ostholstein) sind viele Ferienwohnungen und Hotelzimmer bereits vergeben. Verhaltener ist die Buchungslage laut Tourismusagentur in Kiel und im Binnenland. Trotz der insgesamt guten Zahlen seien aber nach wie vor Unterkünfte verfügbar. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 06:00 Uhr

Giftiges Chlorgas im Freibad von Quickborn ausgetreten

Im Freibad von Quickborn im Kreis Pinneberg ist am Montagabend giftiges Chlorgas ausgetreten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. Das Schwimmbad hat noch nicht geöffnet. Auch für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Das Gas war im Technikraum des Bades ausgetreten. Ursache war laut Feuerwehr ein Defekt an einer zugedrehten Chlorgasflasche. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 06:00 Uhr

Grundschulkinder unsicher auf dem Fahrrad

Immer mehr Grundschulkinder in Schleswig-Holstein können nicht richtig radfahren. Das beobachten die Landespolizei und die Verkehrswacht. Die Zahl der Viertklässler, die zur Fahrradprüfung antreten und noch nicht radfahren können, nehme zu, berichtet die Landespolizei. Dafür gebe es viele Gründe. So würden Kinder heute mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 06:00 Uhr

Behinderungen auf A7 nach Unfall

Pendler aus Schleswig-Holstein Richtung Hamburg brauchen heute Morgen Geduld auf der A7: Laut Autobahnpolizei hat es auf Höhe Volkspark einen Unfall gegeben. Die Strecke Richtung Süden war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Der kilometerlange Stau ging zurück bis Quickborn (Kreis Pinneberg). Mittlerweile ist der Abschnitt wieder frei, es kommt aber weiter zu Verzögerungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 07:30 Uhr

Anhaltende Trockenheit ist für Landwirtschaft herausfordernd

Bereits seit Anfang März zeigt der Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung eine außergewöhnliche Dürre für ganz Schleswig-Holstein an. Besonders betroffen ist der Oberboden bis 25 Zentimeter Tiefe. Das sei schwierig für alle Pflanzen, die dort keimen sollen und es führe dazu, dass auch die Lage in der Landwirtschaft angespannter werde, beobachtet Landwirt Torsten Humke aus Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde: "Wir merken, dass wir besondere Strategien fahren müssen in der Düngung. Da müssen wir Dünger nehmen, der nicht vergast, also der nicht in die Luft übergeht, sondern der bodenlöslich ist." In Sachen Waldbrandgefahr sei es bisher nicht dramatisch, beobachten die Landesforsten. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 06:00 Uhr

Gastro-Betriebe schreiben Brandbrief gegen DEHOGA-Tarifvertrag

Nachdem die Landesregierung von Schleswig-Holstein erklärt hat, den Lohn- und Gehaltstarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe allgemeinverbindlich zu machen, gibt es jetzt Gegenwind. Mehrere kleinere und mittlere Betriebe haben sich mit einem Brandbrief an das Wirtschaftsministerium in Kiel gewandt. NDR Schleswig-Holstein liegt der Brief vor. Darin fordern die Betriebe, dass die Allgemeinverbindlichkeit aufgehoben wird, weil der ausgehandelte Tarifvertrag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für einige zu teuer sei. Der Lohnanstieg liegt bei 17 Prozent. Der Tarifvertrag sieht mindestens 14,97 Euro pro Stunde vor. Weil jedoch viele Minijobber oder Werkstudenten in den betroffenen Betrieben arbeiten, wollen diese nach eigenen Angaben weiter den Mindestlohn von aktuell 12,82 Euro zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 09:30 Uhr

Das Wetter: Zunächst klar, später gebietsweise Nebel

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen liegen bei elf Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 15 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2025 07:00 Uhr

