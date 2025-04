Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 07.04.2025 07:51 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 07. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Brücke über A7 bei Bordesholm wird für sechs Wochen gesperrt

An der Autobahn 7 ist die Anschlussstelle Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von Dienstag (08.04.) 10 Uhr an, für etwa sechs Wochen größtenteils gesperrt. Lediglich Autofahrer, die aus Norden kommen, können dort noch von der Autobahn abfahren. Die Auffahrt in Richtung Hamburg hingegen ist dicht, ebenso die Aus- und Auffahrt in Richtung Flensburg. Auch die Behelfsbrücke im Zuge der L49 über die A7 ist bis zum 23. Mai voll gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH umfangreiche Arbeiten an der neuen Brücke: Es wird demnach an der Entwässerung und der neuen Fahrbahn gearbeitet. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 09:30 Uhr

A21: Etwa zwei Jahre Einschränkungen durch Bauarbeiten

Die Bauarbeiten auf der A21 gehen weiter: Betroffen ist der Abschnitt zwischen Bad Oldesloe-Nord (Kreis Stormarn) und Leezen (Kreis Segeberg). Dort müssen sich Autofahrer für knapp zwei Jahre auf Einschränkungen einstellen. Laut Autobahn GmbH wird die Fahrbahn erneuert, außerdem sollen Brücken instand gesetzt werden. In beiden Richtungen ist nur noch eine Spur frei. Ende April wird die Strecke Richtung Bargteheide (Kreis Stormarn) zwei Nächte lang voll gesperrt. Ende 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 07:00 Uhr

"Speedweek" gestartet: Polizei führt vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch

Im Rahmen der "Speedweek" haben diese Woche auch Beamte in Schleswig-Holstein besonders Raser und Drängler im Blick. Sie kontrollieren nach eigenen Angaben vor allem bei Bushaltestellen, Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen oder an Unfallschwerpunkten. Es soll stationäre Kontrollen geben. Polizisten sind aber auch in zivil mit ihren Videowagen unterwegs. Vor knapp acht Monaten gab es die letzte große Kontrollaktion in Schleswig-Holstein. Mehr als 15.000 Verstöße wurden damals innerhalb einer Woche registriert. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 07:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf B432 bei Scharbeutz

Am Sonntag ist am späten Nachmittag eine 59-Jährige auf der B432 bei Scharbeutz (Kreis Ostholstein) mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Sie fuhr nach Angaben der Polizei frontal in einen Lkw. Laut Feuerwehr starb die Frau noch am Unfallort. Der Lkw rutschte einen Hand hinunter und der Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die B432 laut Polizei zwischen Scharbeutz und Pönitz bis 22.10 Uhr voll gesperrt werden. Wieso die Frau in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 06:00 Uhr

Marode Schulen: Gemeindetag geht von 1,8 Milliarden Euro Sanierungsstau aus

Viele weiterführende Schulen im Land sind in keinem guten Zustand. NDR Schleswig - Holstein hat in mehr als 20 Städten nachgefragt und fast alle sprechen von einem drängenden Sanierungsstau. In Itzehoe oder Neumünster geht man etwa von zweistelligen Millionenbeträgen aus. Viele Kommunen, die meist die Schulträger sind, sind überfordert. Der Gemeindetag geht von einem Sanierungsstau von etwa 1,8 Milliarden Euros aus. Das reiche aber vermutlich nicht aus, sagen Schulleiter und Bildungsverbände. Diese fordern darüber hinaus einheitliche bauliche Standards für alle Schulen im Land, denn die gibt es bis jetzt nicht. Und es solle auch ein Teil des Bundes-Sondervermögens für die Schulsanierung genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Marode Schulen: Zukunft findet im Altbau statt Sanierungsbedürftige Gebäude, fehlende Räume, steigende Schülerzahlen: Eine NDR-Umfrage zeigt, wie groß der Sanierungsstau an weiterführenden Schule ist. mehr

Stichwahl auf Sylt: Tina Haltermann wird neue Bürgermeisterin

Tina Haltermann wird neue Bürgermeisterin auf Sylt. Bei der Stichwahl am Sonntag hat sich die parteilose Kandidatin, die von der CDU unterstützt wurde, durchgesetzt. Laut vorläufigem Wahlergebnis mit 55,6 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrenten Markus Giepnner von der Wählergemeinschaft "Die Insulaner" erzielte 44,4 Prozent. Knapp 4.700 Insulaner haben abgestimmt - damit lag die Wahlbeteiligung bei 38,8 Prozent. Haltermann arbeitet als leitende Verwaltungsbeamtin beim Amt Landschaft Sylt. Der frühestmögliche Beginn der Amtszeit für Haltermann ist der 1. Mai. Die Wahl war notwendig geworden, weil der frühere Bürgermeister Nikolas Häckel im September letzten Jahres nach monatelangem Streit abgewählt worden war. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Stichwahl auf Sylt: Tina Haltermann wird neue Bürgermeisterin Mit 55,6 Prozent der Stimmen hat sich die parteilose Kandidatin auf der Nordsee-Insel gegen Markus Gieppner durchgesetzt. mehr

Das Wetter: Viel Sonnenschein

Im Verlauf des Tages bleibt es heute heiter bis sonnig. Von Norden kann es auch einige, meist lockere Wolken geben. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 14 Grad in Trittau (Kreis Stormarn). Der Wind weht schwach bis mäßig, gelegentlich böig aus Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2025 07:00 Uhr

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2025 | 09:30 Uhr