Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 06.04.2025 11:11 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 06. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

In SH fahren mehr E-Busse: Kommt der Ausbau ins Stocken?

Im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein sind immer mehr E-Busse unterwegs. Rund 250 reine E-Busse fahren laut einer aktuellen Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC durch das Bundesland - im deutschlandweiten Vergleich liegt Schleswig-Holstein damit auf Platz 6. Die meisten E-Busse davon rollen in Kiel (70), Lübeck (56) und Flensburg (23). Kiel plant, bis 2035 150 neue Elektrobusse anzuschaffen. Der Omnibusverband Nord hat daran Zweifel. Nachdem eine Bundesförderung durch die Haushaltssperre weggefallen ist, würden sich viele Unternehmen mit ihren Planungen zurückhalten. Der Verband fordert die Landesregierung deshalb auf, sich an der Förderung der E-Mobilität im ÖPNV zu beteiligen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 11:00 Uhr

Feuer in Kieler Altenheim: Zwei Mitarbeitende verletzt

Bei einem Feuer in einem Alten- und Pflegeheim in Kiel sind am Sonntagvormittag zwei Mitarbeitende leicht verletzt worden. Laut Rettungsleitstelle hatte um 9 Uhr die Brandmeldeanlage der Einrichtung in der Kirchhofalle angeschlagen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin mit mehr als 60 Kräften aus und löschten das Feuer in einem der Zimmer. Mehrere Schränke hätten bereits in Flammen gestanden. Man habe den Brand zwar schnell löschen können, das Appartement sei allerdings vorerst nicht bewohnbar. Zwei Mitarbeitende des Heims kamen vorsorglich mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Kliniken. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 11:00 Uhr

Geesthacht: Betrunkener landet mit Auto in der Elbe

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Elbe bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gelandet. Der 37-Jährige konnte sich laut Polizei selbst befreien, wurde jedoch mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr geriet das Auto von der Straße in Geesthacht ab, fuhr den Deich herunter und landete im Wasser. Helfer holten das Fahrzeug aus dem Fluss. Der Autofahrer hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 10:00 Uhr

Trockenheit im Norden: Nabu mahnt zum Wassersparen

Angesichts der Trockenheit im Norden warnt der Naturschutzbund (Nabu) vor Wasserverschwendung. "Mit Blick auf den Sommer muss ich ganz klar sagen: Wir müssen Wasser sparen", sagte Sonja Sporn von der Landesstelle Wasser des Nabu Schleswig-Holstein. Bereits jetzt leide die Natur unter dem Wassermangel. Neben dem Wassersparen müsse auch Regen gespeichert, heimische Gärten weniger gewässert und mehr Böden entsiegelt werden. "Wir müssen dem Wasser ermöglichen, wieder viel mehr zu versickern", so Sporn. Das Pflanzen neuer Bäume - vor allem an Flüssen - helfe, dass mehr Schatten entstehe und weniger Wasser verdunste. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 09:00 Uhr

Stichwahl soll entscheiden: Bürgermeisterwahl in Sylt am Sonntag

In der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) wird am Sonntag in einer Stichwahl entschieden, wer künftig das Bürgermeisteramt übernimmt. Zur Wahl stehen laut Gemeinde Tina Haltermann, parteilos und von der CDU unterstützt, sowie Markus Gieppner von der Wählergemeinschaft "Die Insulaner". Im ersten Wahlgang hatte Haltermann 38,4 Prozent der Stimmen erhalten, Gieppner kam auf 23,5 Prozent. Die Neuwahl ist nötig, weil der inzwischen verstorbene Nikolas Häckel im September vergangenen Jahres abgewählt worden war. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 09:00 Uhr

Flensburger Förde: Feuerwehr und DLRG suchen Kitesurfer

In der Flensburger Förde hat ein Kitesurfer am Samstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Rettungsleitstelle hatten Spaziergänger vor Fahrensodde ein in der Ostsee treibendes Segel entdeckt und den Notruf alarmiert. Sie vermuteten, dass ein Kitesurfer Hilfe benötigte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG, Boote und ein Hubschrauber waren daraufhin im Einsatz. Schon nach kurzer Zeit kam der Sportler aber selbst aus eigener Kraft und unverletzt zurück an Land. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 08:00 Uhr

THW Kiel gewinnt gegen VfL Gummersbach

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel am Samstagabend den VFL Gummersbach besiegt. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge gewannen die Kieler ihr Heimspiel mit 31:25 gegen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Kiels Rune Dahmke zeigte sich mit der gelungenen Generalprobe für das Pokal-Final-Four-Turnier in Köln am kommenden Wochenende zufrieden und auch erleichtert. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 08:00 Uhr

Neue Hoffnung im Abstiegskampf: Holstein Kiel punktet in Mainz

Holstein Kiel hat am Sonnabend im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein 1:1 (1:0) beim Champions-League-Kandidaten 1. FSV Mainz 05 erreicht. Es ist auch ein wichtiger Punkt für die Moral. Die "Störche" waren durch ein Traumtor von Alexander Bernhardsson in Führung gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonnenschein, zeitweise Wolken und trocken

Am Sonntagnachmittag gibt es neben lockeren Wolken weiterhin viel Sonnenschein. Gebietsweise ist es auch mal etwas wolkiger und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) bis 12 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Es weht ein überwiegend schwacher, an der See teils mäßiger Wind, zumeist aus Nordost bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2025 10:00 Uhr

